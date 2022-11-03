ابتكار طلاء نوافذ شفاف يمكنه تبريد المباني دون الحاجة لأي طاقة

يتزايد الطلب على تكييف الهواء في المباني مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، لدرجة لا يمكن التعايش معها والتكيف مع ظروفها الناتجة عن التغير المناخي.

لكن تكييف الهواء ليس رخيصًا، إذ تشير التقديرات إلى أن تشغيل مكيف الهواء 10KW يكلف نحو 38 بنسًا في الساعة في المملكة المتحدة.

ويعتقد علماء من جامعة كيونغ هي في سيول أنه قد يكون لديهم حل لهذه المشكلة، في شكل طلاء نافذة شفاف.

ووفقًا للباحثين، يخفض الطلاء درجة الحرارة داخل المباني، دون إنفاق واط واحد من الطاقة.

وقدرت دراسات سابقة أن التبريد يمثل نحو 15% من استهلاك الطاقة العالمي.

وفي النوافذ الزجاجية العادية، يمكن أن يمر ضوء الشمس فوق البنفسجي والأشعة تحت الحمراء؛ ما يؤدي إلى تسخين الغرفة.

ولمنع ذلك، شرع الفريق في تطوير طلاء نافذة يمكن أن يمنع ضوء الشمس فوق البنفسجي والأشعة تحت الحمراء.

كما هدفوا إلى صنع طلاء يمكن أن يشع الحرارة من سطح النافذة بطول موجي يمر عبر الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي.

وذكر الفريق في بيان أنه "ومع ذلك، من الصعب تصميم مواد يمكنها تلبية هذه المعايير في وقت واحد ويمكنها أيضًا نقل الضوء المرئي؛ ما يعني أنها لا تتداخل مع الرأي".