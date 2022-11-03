ابتكار طلاء نوافذ شفاف يمكنه تبريد المباني دون الحاجة لأي طاقة
يتزايد الطلب على تكييف الهواء في المباني مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، لدرجة لا يمكن التعايش معها والتكيف مع ظروفها الناتجة عن التغير المناخي.
لكن تكييف الهواء ليس رخيصًا، إذ تشير التقديرات إلى أن تشغيل مكيف الهواء 10KW يكلف نحو 38 بنسًا في الساعة في المملكة المتحدة.
ويعتقد علماء من جامعة كيونغ هي في سيول أنه قد يكون لديهم حل لهذه المشكلة، في شكل طلاء نافذة شفاف.
ووفقًا للباحثين، يخفض الطلاء درجة الحرارة داخل المباني، دون إنفاق واط واحد من الطاقة.
وقدرت دراسات سابقة أن التبريد يمثل نحو 15% من استهلاك الطاقة العالمي.
وفي النوافذ الزجاجية العادية، يمكن أن يمر ضوء الشمس فوق البنفسجي والأشعة تحت الحمراء؛ ما يؤدي إلى تسخين الغرفة.
ولمنع ذلك، شرع الفريق في تطوير طلاء نافذة يمكن أن يمنع ضوء الشمس فوق البنفسجي والأشعة تحت الحمراء.
كما هدفوا إلى صنع طلاء يمكن أن يشع الحرارة من سطح النافذة بطول موجي يمر عبر الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي.
وذكر الفريق في بيان أنه "ومع ذلك، من الصعب تصميم مواد يمكنها تلبية هذه المعايير في وقت واحد ويمكنها أيضًا نقل الضوء المرئي؛ ما يعني أنها لا تتداخل مع الرأي".
ويتكون «المبرد الإشعاعي الشفاف» للفريق من طبقات رقيقة متناوبة من ثاني أكسيد السيليكون أو نتريد السيليكون أو أكسيد الألومنيوم أو ثاني أكسيد التيتانيوم على قاعدة زجاجية، يعلوها غشاء من البولي ديميثيل سيلوكسان.
وباستخدام التعلم الآلي، تمكن الباحثون من تحسين نوع الطبقات وترتيبها ومزيجها. وقالوا "أنتج هذا تصميمًا للطلاء، عند تصنيعه، يتفوق على أداء مراكز الحقيقة والمصالحة المصممة تقليديًّا بالإضافة إلى إحدى أفضل النظارات التجارية للحد من الحرارة في السوق".
ويتوقع الباحثون أنه في المدن الحارة والجافة، يمكن أن تقلل هذه التقنية من استهلاك طاقة التبريد بنسبة هائلة تبلغ 31%، مقارنة بالنوافذ التقليدية.
وطلاء النوافذ لا يقتصر فقط على المباني، إذ يمكن أيضًا تطبيقه على نوافذ السيارات والشاحنات للحفاظ على برودة المركبات، وفقًا للفريق.
وتأتي الدراسة بعد فترة وجيزة من قيام المهندسين في الولايات المتحدة بإنشاء "الطلاء الأكثر بياضًا حتى الآن"، إذ يقولون إنه سيساعد في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويعكس الطلاء شديد البياض، الذي تم تطويره في جامعة بوردو في إنديانا، ما يصل إلى 98.1% من ضوء الشمس في أثناء إرسال حرارة الأشعة تحت الحمراء.
وحاليًّا، تعكس الدهانات في السوق المصممة لعكس الحرارة ما بين 80 و 90% من ضوء الشمس.
وستبقى المباني في المناخات الساخنة المغطاة بالطلاء الجديد باردة بشكل أكثر كفاءة؛ ما يقلل من الحاجة إلى تقنية تكييف الهواء.
ويمكن أن توفر الدهانات طريقة صديقة للبيئة لتقليل الطاقة المطلوبة لإبقائها تعمل باستمرار في طقس معتدل.