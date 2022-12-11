الكبسولة "أوريون" تعود للأرض بعد إتمام مهمة أرتميس الأولى حول القمر

شقت الكبسولة "أوريون" غير المأهولة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) طريقها للعودة عبر الفضاء اليوم الأحد بعد إتمام رحلتها حول القمر، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج "أرتميس" الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة "أبولو" على سطح القمر.

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة أوريون، وهي تحمل طاقما صوريا مكونا من ثلاث دمى موصلة بأجهزة استشعار، بالمظلة في المحيط الهادي في الساعة 17:39 بتوقيت غرينتش بالقرب من جزيرة جوادالوبي، قبالة شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية.