مايكروسوفت تختبر تخزين بيانات ضخمة على ألواح زجاج صغيرة

تقوم شركة "مايكروسوفت" عبر مبادرة أُطلق عليها اسم "مشروع السيليكا"، باختبار تخزين كميات هائلة من البيانات على ألواح زجاجية، يمكنها تخزين 3500 فيلم أو 1.75 مليون أغنية على قرص زجاجي صغير واحد.

طريقة التخزين

وتقوم فكرة الشركة على تخزين البيانات في الزجاج باستخدام بكسلات ثلاثية الأبعاد تسمى"voxels"، حيثُ ستخزن الألواح الزجاجية، وهي بحجم الصحن، البيانات لآلاف السنين وتخلق تخزينًا مستدامًا للعالم.

ويجري تخزين البيانات في الزجاج من خلال عملية مؤلفة من أربع خطوات، الأولى هي الكتابة باستخدام ليزر فائق السرعة، والثانية القراءة من خلال مجهر يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر، والثالثة فك التشفير، والأخيرة تخزينها في مكتبة.