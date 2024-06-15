لوح زجاجي للتخزين
لوح زجاجي للتخزينyoutube.com

مايكروسوفت تختبر تخزين بيانات ضخمة على ألواح زجاج صغيرة

تقوم شركة "مايكروسوفت" عبر مبادرة أُطلق عليها اسم "مشروع السيليكا"، باختبار تخزين كميات هائلة من البيانات على ألواح زجاجية، يمكنها تخزين 3500 فيلم أو 1.75 مليون أغنية على قرص زجاجي صغير واحد.

طريقة التخزين

وتقوم فكرة الشركة على تخزين البيانات في الزجاج باستخدام بكسلات ثلاثية الأبعاد تسمى"voxels"، حيثُ ستخزن الألواح الزجاجية، وهي بحجم الصحن، البيانات لآلاف السنين وتخلق تخزينًا مستدامًا للعالم.

ويجري تخزين البيانات في الزجاج من خلال عملية مؤلفة من أربع خطوات، الأولى هي الكتابة باستخدام ليزر فائق السرعة، والثانية القراءة من خلال مجهر يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر، والثالثة فك التشفير، والأخيرة تخزينها في مكتبة.

لوح زجاجي للتخزين
لوح زجاجي للتخزينin.mashable.com

ويمثل التخزين المغناطيسي، رغم استخدامه على نطاق واسع، مشكلة نظرًا لعمره المحدود، بحيث يجب إعادة النسخ بشكل متكرر كل فترة تُقدر بخمس سنوات؛ مما يزيد من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل بمرور الوقت.

مفهوم قديم

ويعود مفهوم تخزين البيانات على الزجاج إلى القرن التاسع عشر، حيثُ كان الناس يخزنون الصور الفوتوغرافية السلبية الفردية على ألواح زجاجية.

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لكن ترى "مايكروسوفت" اليوم إمكانية تخزين عدة تيرابايت من البيانات، أو حوالي 1.75 مليون أغنية بما يعادل حوالي 13 عامًا من الموسيقى على قرص زجاجي صغير.

وأكدت الشركة أنه بإمكان فرقها تخزين العديد من البيانات في لوح زجاجي واحد يمكن أن يدوم لمدة 10000 عام، حيثُ يمكن لكل لوحة تخزين حوالي 3500 فيلم، أو ما يكفي من الأفلام لتشغيلها بدون توقف لأكثر من نصف عام دون تكرار.

لوح زجاجي للتخزين
لوح زجاجي للتخزينtomsguide.com

ولا يزال التخزين على الزجاج في مراحله الأولى، وفقًا لـ"مايكروسوفت"، ويعتقد الخبراء أنه يحتاج إلى 3 إلى 4 مراحل إضافية من التطوير قبل استخدامه تجاريًا، إلا أن ميزاته واضحة من حيثُ المتانة والاستدامة والفعالية.

مايكروسوفت

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