اتفاقية عالمية لمكافحة التزييف العميق في الإنتخابات..هل ستنجح؟

أعلنت مجموعة من 20 شركة تكنولوجية رائدة، عن التزام مشترك بمكافحة المعلومات الخاطئة والمزيفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قبل انتخابات عام 2024.

ووافقت الشركات المشاركة في الاتفاق على ثمانية التزامات رفيعة المستوى، بما فيها تقييم المخاطر النموذجية، والسعي لكشف ومعالجة توزيع المحتوى على منصاتها وتوفير الشفافية للجمهور.

ويأتي الإتفاق كجزء من استعداد منصات التكنولوجيا لعام ضخم من الانتخابات في جميع أنحاء العالم، والتي تؤثر على ما يصل إلى أربعة مليارات شخص في أكثر من 40 دولة.

يأتي ذلك بعدما أدى ظهور المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى مخاوف خطيرة بشأن المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، وزيادة عدد التزييف العميق الذي تم إنشاؤه بنسبة 900% مقارنة بالعام الماضي.

مكافحة التزييف العميق