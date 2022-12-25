أودي تتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل‎‎

بدأت شركة "أودي" الألمانية، بتحويل جميع مصانعها وشبكة إنتاجها حول العالم من سيارات عاملة بالوقود الأحفوري إلى سيارات كهربائية، ما يُدخلها إلى سوق شركات صناعة السيارات الكهربائية المنافسة، مثل شركة "تسلا" الأمريكية.

وأعلنت الشركة سابقا عن وقف دعمها لآخر سيارة تعمل بالوقود الأحفوري، العام 2033، مع بداية إنتاج كامل للسيارات الكهربائية بحلول 2026.