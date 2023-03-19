تقنية تقود أسراب الطائرات المسيّرة في الكوارث والحرائق

طور باحثون من معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للعلوم والتقنية، خوارزمية تتحكم بمرور البيانات الحساسة في الشبكة اللاسلكية والقادمة من مصادر مختلفة، لتوزيعها حسب أولويتها على الطائرات دون طيار، ما يفيد في زيادة فعاليتها عند التعامل مع حالات الكوارث.

ويعتمد عمل الطائرات دون طيار في مناطق الكوارث وتفتيش المباني أثناء الحرائق على تحليل البيانات الحديثة لمعرفة مكان الناجين والتعامل مع مناطق الخطر مباشرة.

وعندما تتصل روبوتات عدة بشبكة لاسلكية واحدة لاستقبال المعلومات، يزدحم مرور البيانات ويصعب التعامل معها خلال الزمن اللازم.

وتتحكم خوارزمية "وي سوورم" الجديدة بتدفق البيانات عبر الشبكة اللاسلكية من مختلف المصادر، مع المحافظة على تحديث البيانات باستمرار.

واستخدم الباحثون الخوارزمية لتعديل مخدم الشبكة اللاسلكية والتحكم في تدفق البيانات خلاله لإبقاء الطائرات منخرطة في مهماتها دون توقف.

ويفيد البحث المخطط نشره في مؤتمر "إنفو كوم" في تقديم تقنية بديلة لاستخدام أجهزة الاتصالات والمعالجة الثقيلة وكبيرة الحجم، ما يقلل من وزن الطائرات ويسهل حركتها.

وقال فيشرانت تريباثي، المشارك في الدراسة: "تمتاز التقنية الجديدة عن جميع تقنيات الاتصال الأخرى في أنها تعالج البيانات فور وصولها، مع التركيز على البيانات الجديدة المتعلقة برصد حركة الأشياء الخارجية، على سبيل المثال".

وأضاف "يلعب زمن وصول البيانات دورا مهما في توظيفها مباشرة، إذ تعتمد السيارات ذاتية القيادة مثلا، على بيانات الاستشعار لتحديد بُعد الأجسام القريبة والعوائق، وتجنبها بسرعة"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.