وجه قطب التكنولوجيا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادًا ساخرًا لشركة مايكروسوفت بعد انقطاع عالمي كبير أثر على قطاعات مختلفة، وأوقف الخدمة عن ملايين المستخدمين.

وبحسب تصريحاته، قارن ماسك عملاق الإنترنت بشركة وهمية تسمى "ماكروهارد"، ما يشير ضمنًا إلى أن أداء مايكروسوفت كان سيئًا جدًا.

ويعود الاضطراب إلى التحديث الأخير لمستشعر CrowdStrike's Falcon، ما أدى إلى فشل النظام على نطاق واسع وإيقاف العديد من أجهزة الكمبيوتر في أغلب بلدان العالم.

وتسبب الانقطاع في توقف المطارات والشركات والبنوك والمكاتب الحكومية في مختلف أنحاء العالم.

وردًا على الأزمة، لجأ ماسك إلى موقع X للإدلاء بتعليق حاد، إذ غرّد قائلاً "Macrohard >> Microsoft"، وهي ضربة واضحة لعملاق التكنولوجيا خلال هذه الفترة الصعبة.

ولتكثيف نقده، شارك ماسك صورة من DogeDesigner، يسخر فيها من الموقف مع التعليق التالي: "كل شيء آخر معطل، هذا التطبيق لا يزال يعمل"، ملمحاإلى أن X ظل يعمل وسط كل هذه الفوضى.

ومع استمرار تأثر مجتمع التكنولوجيا العالمي، تؤكد تعليقات ماسك والانقطاع المستمر على الدور الحاسم للبنية التحتية التقنية في العمليات اليومية وإمكانية التدقيق رفيع المستوى عند حدوث أعطال.

معالجة الأعطال

في أثناء معالجة المخاوف العالمية، أقرت CrowdStrike بالمشكلة على صفحة الدعم الخاصة بها، وحددت مستشعر Falcon بوصفه مصدر المشكلة، وتراجعت الشركة عن التحديث وأصدرت إصلاحات لمعالجة الأعطال.