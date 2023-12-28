رخيصة لكنها خطيرة.. احذروا شواحن الهواتف المزيفة

شهدت السنوات الماضية زيادة في عدد الحوادث المتعلقة بأجهزة الشحن المزيفة والرخيصة، التي لا يتوافق الكثير منها مع معايير السلامة، ويمكن أن تؤدي إلى صدمات كهربائية وإصابات وحرائق.

وإذا اشتريت شاحن هاتف محمول من بائع غير موثوق به بثمن رخيص، فمن المحتمل أن يكون لديك شاحن مزيف لا يفي بالحد الأدنى من معايير السلامة.

فبينما تكلف أجهزة الشحن الأصلية ما بين 20 إلى 25 دولاراً للقطعة الواحدة، يمكن أن تكلف المنتجات المقلدة أقل من 5 دولارات.

ولا تدوم هذه الشواحن المزيفة طويلاً نظراً للمواد الرديئة والرخيصة التي تستخدم في صنعها فهي إما ستتشقق نتيجة السقوط الطفيف، أو قد تتلف بسهولة بسبب الكهرباء، أو يمكن أن تنكسر مقابسها بسهولة.

وعندما تحدث هذه الأشياء، ستضطر إما إلى العودة وشراء النسخة الأصلية هذه المرة، أو نسخة مزيفة أخرى، وبالتالي تكرار هذه الدورة.

وإذا أضفت المبالغ التي تكبدتها على الشواحن المزيفة، ستدرك أنك أنفقت ما يصل إلى أكثر من ثمن الشاحن الأصلي.