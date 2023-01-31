المبتكر محمد الديباجة يطور خرائط دقيقة لتسريع استخدام السيارات ذاتية القيادة بالمدن
طور الباحث الفلسطيني السوري محمد الديباجة، تقنية تدعم آلية عمل السيارات ذاتية القيادة بخرائط دقيقة.
وتمثل الخرائط العامل الأساس للقيادة الذاتية وتؤثر على أداء جميع وحدات الملاح الآلي من تحديد الموقع وفهم البيئة المحيطة وتحديد المسار والتحكم بعجلة السيارة.
وتُستخدم الخرائط لمطابقة بيانات حساسات البيئة المحيطة بالسيارة وتحديد الموقع بدقة على الطرقات؛ بالاتجاه العرضي مع خطوط المسارات، والاتجاه الطولي مع مسار الطريق، والاتجاه العلوي مع الارتفاع.
وتعطي الخرائط معلومات لوحدة تخطيط المسار عن بنية الطريق؛ مثل مواقع إشارات المرور، وعدد المسارات، واتجاه القيادة، والسرعة المسموحة، وعرض الطريق، لتأمين مناورة ذاتية آمنة وسلسة.
ولأهميتها، من الضروري أن تتوفر في الخرائط صفة الدقة العالية، لتستطيع تمثيل البيئات ومواقعها في العالم الحقيقي.
وقال الديباجة لـ"إرم نيوز"، إن "الابتكار جزء صغير من مشروع ضخم أقوده في اليابان منذ العام 2016 لإنشاء الخرائط الدقيقة باستخدام حساس الليدر، أحد الحساسات الرئيسة في السيارات ذاتية القيادة، لقدرته على توليد سحابة نقطية ثلاثية الأبعاد بواسطة أشعة الليزر دون التأثر بتغيرات الإضاءة مقارنة بالكاميرات".
وأضاف: "التوجه الحالي يقوم على الإسراع في وضع السيارات ذاتية القيادة في الخدمة وجعل الناس أكثر تقبلا لها، لذلك يتم عرض فعالية هذه السيارات في طرقات بسيطة لا تسبب أي مشكلات في إنشاء الخرائط، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة".
وتابع: "يكمن التحدي في معالجة البيئات الصعبة والحرجة وتوليد خرائط دقيقة لها بشكل آلي، وعلى سبيل المثال استُخدمت الآلية العامة لإنشاء الخرائط من 2016 إلى 2018 في مدينتي كانازاو وسوزو في اليابان دون مشكلات، ولكن في العام 2018 برزت مشكلة كبيرة عند الانتقال إلى اختبار القيادة الذاتية في طوكيو".
وأوضح الديباجة: "تمثلت المشكلة في إنشاء خرائط دقيقة في طوكيو، بسبب الأبنية العالية والأنفاق والجسور، على الرغم من محاولة تحديث نظام تحديد الموقع، وبعد تبادل المعلومات مع بعض شركات إنشاء الخرائط في اليابان توصلنا إلى ضرورة دمج تقنيات تحسين دقة الخرائط إلى وحدة توليد الخرائط".
واستخدم الباحث تقنية سائدة تسمى "SLAM" لتحسين دقة الخرائط، والتي تسمح بإنشاء شبكة علاقات رياضية بين مواقع السيارة وإدخال نسبة دقة كل موقع بحسب جودة إشارة الأقمار الاصطناعية، فضلا عن استخدام مخرجات الحساسات المرئية لمطابقة تمثيل البيئة في أماكن تمت زيارتها أكثر من مرة والقضاء على التشوهات بشكل محلي ومستقل عند إعادة كل زيارة.
وقال الديباجة، إن "تمثيل هذه العلاقات يجري في إطار رياضي احتمالي بعدد من المعادلات، ثم حل هذه المعادلات آليا لتعديل مواقع السيارة بدقة عالية؛ ما يحسن مواقع الدقة المنخفضة عبر الشبكة، للوصول الى حالة من التجانس، وتوليد خرائط بدقة عالية جغرافيّا دون أي تشويه في تمثيل البيئات".
وليس من السهل الحصول على نتائج دقيقة بواسطة تقنية "SLAM" في جميع البيئات، بسبب صعوبة التعامل مع عدد كبير من مواقع السيارة، وضرورة حجز ذاكرة كبيرة أثناء حل المعادلات الرياضية.
ويصعب أيضا الكشف الآلي عن الأماكن التي تمت زيارتها أكثر من مرة باستخدام مواقع السيارة وبشكل خاص في الطرقات العريضة، إذ يكون التباعد بين مسارات السيارة المختلفة كبيرا نسبيا.
ويصعب كذلك الحصول على مطابقة صحيحة بواسطة تقنيات مطابقة السحب النقطية وذلك بسبب الاعتماد على توزيع وشكل السحابة النقطية لتمثيل البيئة بشكل غير كثيف.
فضلا عن صعوبة التعامل مع الإحداثيات الثلاثية بشكل جمعي؛ ما يؤدي إلى أخطاء في المطابقة، نظرا لتمثيل الأهداف المتحركة؛ مثل السيارات المتوقفة عند إشارات المرور كجزء من البيئة الساكنة.
وأشار إلى أن تلك الصعوبات تحد من موثوقية تقنية "SLAM" في المجال العملي وعمد إلى إعادة تصميم التقنية مع الاستفادة من مميزاتها كمفهوم رياضي وعلمي، وغيّر مجال العمل من السحابة ثلاثية الأبعاد لتمثيل البيئات بالاعتماد على التوزيع والشكل إلى الصور ثنائية الأبعاد الممثلة لسطح الطرقات بالتدرج الرمادي.
ويقوم ابتكار الديباجة أيضا على استبدال مواقع السيارات إلى مواقع الصور في العالم الحقيقي وتطبيق تقنية "SLAM" على مرحلتين؛ الأولى في المستوي الأفقي (الطولي والعرضي) والثانية في المستوي العلوي (الارتفاع).
ويضمن تطبيق التقنية على مرحلتين، تناسق الطرقات بدقة في المستوى الطولي والعرضي، وتحقيق حساب دقيق لأخطاء الارتفاع في المستوى العلوي، ثم تطبيق التقنية في المستوى العلوي لتصبح الأخطاء مساوية للصفر، بدلا من معالجة الأخطاء الطولية والعرضية والارتفاع دفعة واحدة في مجال السحب النقطية حيث تؤثر على بعضها.
وتحقق تقنية الديباجة الجديدة جملة من الفوائد؛ منها الكشف عن الأماكن المعاد زيارتها، ومعالجة الأخطاء الجغرافية، والوصول إلى طرقات متسقة في المجال الطولي والعرضي، من خلال الاحتساب الدقيق لأخطاء الارتفاع بين كل زوج من العقد في الأماكن المعاد زيارتها باستخدام صور الارتفاع.
وأثبتت التقنية الجديدة فاعليتها خلال مقارنتها مع عديد الخرائط المشوهة والمنتجة بالاعتماد على أنظمة تحديد موقع مرتفعة التكلفة، وفي بيئات متعددة وحرجة؛ مثل نفق "ياماتا" أطول نفق في العالم في طوكيو بعمق 30 مترا تحت سطح الأرض وطول 18 كيلومترا، فضلا عن الجسور الطولية والمدن ذات الأبنية العالية؛ مثل طوكيو وناغويا اليابانيتين.
وأشار الباحث، إلى استخدام تقنيته الجديدة في إحدى شركات توليد الخرائط في اليابان، وستستخدمها في المستقبل القريب إحدى شركات السيارات، فضلا عن الإشارة الى التقنية الجديدة كمرجع لأبحاث علمية عديدة.
ويطمح الديباجة إلى تأسيس شركة لإنتاج الخرائط، والتعاون مع شركات السيارات لاستخدام التقنية بشكل مستدام للسيارات ذاتية القيادة، ونقل المهارات المكتسبة إلى البلاد العربية؛ على المستويين العملي والأكاديمي.
عن المبتكر
محمد عمرو جمال الديباجة، باحث فلسطيني سوري (38 عامًا) حاصل على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة "تويوهاشي" اليابانية للتكنولوجيا عام 2015.
يعمل حاليا كأستاذ دكتور مساعد في جامعة "كانازاوا" وعضو في إدارة معهد أبحاث النقل المتقدم في الجامعة، وقائد فريق توليد الخرائط في المعهد، ومحكّم معتمد في هيئة دعم البحوث العلمية في اليابان، ومحكّم لمؤتمرات ومجلات علمية عديدة.
حاز الديباجة خلال مسيرته العلمية على جوائز عالمية عدة؛ منها جائزة منحة هيئة البحوث العلمية في اليابان للعامين 2020 و2022.
آلية إنشاء الخرائط
ولإنشاء الخرائط نحتاج الى حساس مرئي لتمثيل البيئات؛ مثل الليدار والكامير والرادار، وحساس لتحديد الموقع الجغرافي للبيئات الممثلة، ما يُبرِز الحاجة -عادة- إلى استخدام أنظمة تحديد موقع دقيقة ومرتفعة التكلفة قد تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار.
وتبدأ عملية إنشاء الخرائط بقيادة السيارة يدويا في الطرقات المراد تجميع البيانات عنها، وتخزين معلومات الحساسات آنيا، ثم تراكم وحدة توليد الخرائط تقنيا مخرجات الحساسات المرئية مع المواقع الجغرافية، في إطار معين تغذيه بمعالم في العالم الحقيقي، ثم تُحفظ الأطر رقميا لتُصنف كخرائط تخدم القيادة الذاتية.
عقبات
وعلى الرغم من استخدام أنظمة تحديد موقع مرتفعة التكلفة، فهي لا تعمل جيدا في البيئات الصعبة والحرجة؛ مثل الأنفاق الطويلة، والأشجار الكثيفة، والأبنية المرتفعة، والطرقات المغطاة بالجسور الطولية.
وتتسبب تلك البيئات في كتم إشارات الأقمار الاصطناعية وتشتيتها؛ ما يسبب أخطاء في تحديد الموقع الجغرافي للبيئات، وعدم تناسق الطرقات في الخرائط، وتشويه ترميزها، وبشكل خاص في المقاطع التي يتم زيارتها لأكثر من مرة خلال تجميع البيانات؛ مثل القيادة في اتجاهين للطريق ذاته أو في المسارات المجاورة.
ويسبب تشويه ترميز البيئات في الخرائط بجملة مشكلات؛ منها عدم المطابقة الصحيحة مع بيانات الحساسات أثناء القيادة الذاتية، وحدوث أخطاء في وحدة التوطين، وانحراف السيارة ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية.
ويوصي خبراء بضرورة استخدام تقنيات خاصة لتحسين دقة الخرائط في البيئات الحرجة، وإلا فإن استخدام السيارات ذاتية القيادة سيبقى محدودا جدا ومقتصرا على الطرقات ذات البنية البسيطة، فضلا عن التكاليف المرتفعة وخسارة الوقت اللازم لجمع البيانات دون أي فائدة.