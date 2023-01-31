المبتكر محمد الديباجة يطور خرائط دقيقة لتسريع استخدام السيارات ذاتية القيادة بالمدن

ولأهميتها، من الضروري أن تتوفر في الخرائط صفة الدقة العالية، لتستطيع تمثيل البيئات ومواقعها في العالم الحقيقي.

وقال الديباجة لـ"إرم نيوز"، إن "الابتكار جزء صغير من مشروع ضخم أقوده في اليابان منذ العام 2016 لإنشاء الخرائط الدقيقة باستخدام حساس الليدر، أحد الحساسات الرئيسة في السيارات ذاتية القيادة، لقدرته على توليد سحابة نقطية ثلاثية الأبعاد بواسطة أشعة الليزر دون التأثر بتغيرات الإضاءة مقارنة بالكاميرات".

وأضاف: "التوجه الحالي يقوم على الإسراع في وضع السيارات ذاتية القيادة في الخدمة وجعل الناس أكثر تقبلا لها، لذلك يتم عرض فعالية هذه السيارات في طرقات بسيطة لا تسبب أي مشكلات في إنشاء الخرائط، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة".

وتابع: "يكمن التحدي في معالجة البيئات الصعبة والحرجة وتوليد خرائط دقيقة لها بشكل آلي، وعلى سبيل المثال استُخدمت الآلية العامة لإنشاء الخرائط من 2016 إلى 2018 في مدينتي كانازاو وسوزو في اليابان دون مشكلات، ولكن في العام 2018 برزت مشكلة كبيرة عند الانتقال إلى اختبار القيادة الذاتية في طوكيو".

وأوضح الديباجة: "تمثلت المشكلة في إنشاء خرائط دقيقة في طوكيو، بسبب الأبنية العالية والأنفاق والجسور، على الرغم من محاولة تحديث نظام تحديد الموقع، وبعد تبادل المعلومات مع بعض شركات إنشاء الخرائط في اليابان توصلنا إلى ضرورة دمج تقنيات تحسين دقة الخرائط إلى وحدة توليد الخرائط".

واستخدم الباحث تقنية سائدة تسمى "SLAM" لتحسين دقة الخرائط، والتي تسمح بإنشاء شبكة علاقات رياضية بين مواقع السيارة وإدخال نسبة دقة كل موقع بحسب جودة إشارة الأقمار الاصطناعية، فضلا عن استخدام مخرجات الحساسات المرئية لمطابقة تمثيل البيئة في أماكن تمت زيارتها أكثر من مرة والقضاء على التشوهات بشكل محلي ومستقل عند إعادة كل زيارة.