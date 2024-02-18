أندرويد 15.. ميزات وتحديثات جديدة

أصبحت أول معاينة للمطورين من شركة "غوغل" لنظام أندرويد 15 الذي يحمل الاسم الرمزي "Vanilla Ice Cream"، متاحة الآن للتنزيل.

وهذا سيسمح لمنشئي المحتوى بالاستفادة بشكل أفضل من الكاميرا ويمنح المطورين المزيد من الطرق لإدارة حرارة الهاتف وقوة المعالجة للحصول على أداء أكثر كفاءة للتطبيقات.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار النهائي من أندرويد 15 المخصص لجميع المستخدمين في الخريف المقبل.

ومع هذه المعاينة الأولى للمطورين، قالت "غوغل" إن التركيز ينصب على تعزيز خصوصية المستخدم وأمن الملفات، ويركز أندرويد 15 أيضًا على منح منشئي المحتوى وصولاً أكبر إلى عناصر التحكم في الكاميرا وإدارة الحرارة والطاقة لتحسين أداء التطبيقات والألعاب.

ويستخدم أندرويد 15 أحدث إصدار من Privacy Sandbox التي تعمل على تحسين الخصوصية والأمان فيما يتعلق بإعلانات الهاتف المحمول، عن طريق الحد من البيانات التي يمكن لأطراف ثالثة الوصول إليها.

كما يتيح أندرويد 15 للمستخدمين مشاركة جزء من شاشتهم، بدلاً من الشاشة بأكملها

وحصلت الكاميرا على وحدات معالجة الرسومات ومعالجة الذكاء الاصطناعي. ويمكن لعناصر التحكم الموسعة هذه زيادة سطوع الكاميرا وضبط قوة الفلاش والمزيد.

كذلك هناك ميزة جديدة يمكن العثور عليها في قسم الإشعارات تُسمى "تهدئة الإشعارات"، وتعمل على تقليل حجم الإشعارات المتتالية التي تأتي من نفس التطبيق، تم تصميمها لعدم إرهاق المستخدمين.

سيضيف أندرويد 15 "Widgets" عند قفل الشاشة ونسبة صحة البطارية وميزة أرشفة التطبيق من خلال الإعدادات وأرشفة التطبيقات في غوغل بلاي وخاصية التنشيط الصوتي للمساعدين الرقميين بحيث سيسمح لأي تطبيق بأن يصبح المساعد الافتراضي على جهازك، لكنه لا يسمح له باستخدام كلمات التنبيه مثل”Hey Google” في الخلفية. وسيتعين على هاتفك الاستماع باستمرار إلى الصوت من خلال الميكروفون لالتقاط كلمة التنبيه المحددة.

وسيقدم أيضًا ما يعرف بالمساحة الخاصة التي ستتيح لك إخفاء التطبيقات والبيانات على هاتفك، وسيتيح لك أيضًا تشغيل التطبيقات في وضع تقسيم الشاشة، لكن يتعين عليك اختيار التطبيقات في كل مرة تقوم فيها بتشغيلها، كما سيسمح للتطبيقات باستخدام ارتفاع وعرض الشاشة بالكامل لعرض محتواها، لكن العديد من التطبيقات لا توفر هذه الميزة.