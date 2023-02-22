باحثة فلسطينية تطور مُركّبات دوائية جديدة تساعد مرضى الزهايمر

برزت في الأعوام الأخيرة جهود عالمية قادها باحثون وعلماء للتصدي لداء الزهايمر، وكان للعلماء العرب نصيب منها.

وكانت تلك المساعي تصب في الجهود الطموحة لإيجاد علاج فعال للمرض المزمن، أو تخفيف أضراره وتطوره على الأقل، إلى جانب محاولات للوقاية منه أو اكتشافه في وقت مبكر.

وشارك باحثون عرب في دراسات تسعى للتصدي للداء، منها تطوير باحثة الدكتوراه الفلسطينية في كلية الطب في المملكة المتحدة، ثبات الخطيب، مُركَّبات دوائية جديدة تؤثر على الخلايا العصبية وتحسن من أدائها بأساليب مختلفة في محاولة لمساعدة مرضى الزهايمر.

ومثلت جهود الخطيب وفريقها العلمي، في العام 2019، محاولة لإيجاد علاج للأمراض العصبية عمومًا والزهايمر بشكل خاص.