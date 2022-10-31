تطوير أول دمية أنثى بأبعاد حقيقية لاختبارات السلامة عند القيادة

وعلى الرغم من أن إصابة الجلد ليست قاتلة في العادة، إلا أنها قد تؤدي إلى إعاقات جسدية، وقد يكون بعضها دائماً.

وقالت أستريد ليندر، مديرة السلامة المرورية في المعهد الوطني السويدي لأبحاث الطرق والنقل، الذي يقود البحث في لينشوبينغ، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية: "نحن نعلم من إحصاءات الإصابات أنه إذا نظرنا إلى التأثيرات منخفضة الشدة، فإن الإناث أكثر عرضة للخطر".

وأضافت: "لذلك، من أجل ضمان تحديد المقاعد التي تتمتع بأفضل حماية لكلا الجنسين، نحتاج بالتأكيد إلى تمثيل جزء من الجنس الأكثر عرضة للخطر".

وتعتقد الدكتورة ليندر أن بحثها يمكن أن يساعد في تشكيل الطريقة التي يتم بها تحديد السيارات في المستقبل، وتشدد على الاختلافات الرئيسية بين الرجال والنساء.

وتمضي بالقول: "كما ترون، فإن الإناث أقصر وأخف وزناً من الذكور في المتوسط، ولديهن قوة عضلية مختلفة، لهذا السبب تستجيب جسدياً بشكل مختلف في حادث سيارة، هناك اختلافات في شكل الجذع ومركز الجاذبية ومخطط الوركين والحوض".

لكن الدكتورة ليندر ستظل بحاجة إلى منظمين لغرض استخدام الدمية المتوسطة التي طورتها، وعلى الرغم من أن بعض شركات السيارات تستخدمها بالفعل في اختبارات السلامة الخاصة بها، إلا أنها لم تُستخدم بعد في الاختبارات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وبدأ المهندسون في إنشاء دمى أكثر تنوعاً، بما في ذلك الدمى التي تمثل الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وتمتلك الدمية الأنثوية المتوسطة في لينشوبينج عموداً فقرياً مرناً تماماً، مما يعني أن الفريق يمكنه النظر إلى ما يحدث للعمود الفقري بالكامل، من الرأس إلى أسفل الظهر، عند إصابة المرأة.

وتقوم الأمم المتحدة بفحص لوائحها الخاصة باختبار التصادم، وستحدد ما إذا كانت بحاجة إلى التغيير لتوفير حماية أفضل لجميع السائقين.

وإذا تم إجراء تغييرات لتشمل دمية اختبار تصادم تمثل الأنثى المتوسطة، فهناك توقع بأن تكون النساء يوماً ما أكثر أماناً خلف عجلة القيادة. وتختم ليندر قائلة: "آمل في المستقبل أن يتم تقييم سلامة المركبات لكلا الجنسين".

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تم استخدام "دمى اختبار التصادم" - باعتبارها بدائل ميكانيكية لجسم الإنسان - لتحديد سلامة السيارة، وتُستخدم هذه التقنية لتقدير فعالية أحزمة الأمان وميزات السلامة في تصميمات السيارات الجديدة.

وحتى الآن، كانت الدمية الأكثر استخداماً تعتمد على متوسط بناء ووزن الذكور، ومع ذلك، تمثل النساء حوالي نصف جميع السائقين وأكثر عرضة للإصابة في الحوادث الشبيهة بالمثل.

ودرجت العادة على أن تكون الدمية التي تُستخدم أحياناً كبديل للنساء، نسخة مصغرة من الذكر، تقريباً بحجم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، ويبلغ ارتفاعها 149 سم ووزنها 48 كجم، وهو ما يمثل أصغر 5٪ من النساء، وفقاً لمعايير منتصف السبعينيات.