الذكاء الاصطناعي يعزز جهود خبراء الطب النفسي

واستشهد التقرير باستعانة عيادة الصحة العقلية "Ieso" البريطانية بالذكاء الاصطناعي لتحليل اللغة المستخدمة في جلسات العلاج، من خلال استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) - وهي تقنية تقوم فيها الآلات بمعالجة النصوص.

ويمنح هذا التدخل التقني المعالجين نظرة ثاقبة على عملهم لضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى، كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحويل المرضى والعملاء إلى المعالجين المناسبين لحالتهم، وتحديد أفضل نوع من العلاج للفرد.

ومن خلال تحليل البيانات، مثل التاريخ الطبي والتركيبة السكانية وحتى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح النهج العلاجي الأمثل للفرد.

وخلال السنوات الأخيرة استخدم العديد من المتخصصين في الصحة العقلية أيضًا الذكاء الاصطناعي لتشكيل خطط علاج أفضل.