ذكاء اصطناعي يتنبأ بأمراض القلب والأوعية الدموية بدقة عالية

طور باحثون من جامعة "روتجرز" الأمريكية تقنية للتنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الرجفان الأذيني وفشل القلب، باستخدام الذكاء الاصطناعي لفحص جينات الحمض النووي للمرضى.

وبدأ الباحثون بتحليل المرضى الأصحاء ثم المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لدراسة الجينات المعروفة بارتباطها بأكثر مظاهر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعا.

وقال زيرشان أحمد، عضو هيئة التدريس في معهد الصحة في الجامعة، والمعد الرئيس للدراسة: "بعد نجاح نموذج الذكاء الاصطناعي، اكتشف الفريق ارتباط جينات القلب والأوعية الدموية بمتغيرات عديدة مثل العرق والجنس والعمر"؛ وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وحدد الباحثون مجموعة جينات ارتبطت إلى حد كبير بالإصابة بالأمراض، ووجدوا اختلافات كبيرة بين العوامل بناء على نوع المرض، فبينما ارتبط الجنس مع قصور القلب، ارتبط عرق المريض بالرجفان الأذيني.