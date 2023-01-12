Dacia تطرح أرخص سيارة كهربائية للبيع في بريطانيا‎‎

وأكدت شركة السيارات الرومانية، أن أول سيارة كهربائية هجينة لها "Jogger Hybrid 140" معروضة للبيع الآن، وأن عمليات التسليم في المملكة المتحدة تبدأ من مارس المقبل.

وستباع النسخة الكهربائية التي تعمل بالبنزين من موديل "Jogger" المكون من 7 مقاعد بأسعار تبدأ من 22595 جنيهًا إسترلينيًا (27,540 دولار أمريكي) فقط.