Dacia تطرح أرخص سيارة كهربائية للبيع في بريطانيا
انضمت العلامة التجارية للسيارات الاقتصادية "Dacia" إلى طفرة صناعة السيارات الكهربائية، مع الكشف عن أول طراز هجين لها، يعمل بالوقود والكهرباء معًا مؤخرًا.
وأكدت شركة السيارات الرومانية، أن أول سيارة كهربائية هجينة لها "Jogger Hybrid 140" معروضة للبيع الآن، وأن عمليات التسليم في المملكة المتحدة تبدأ من مارس المقبل.
وستباع النسخة الكهربائية التي تعمل بالبنزين من موديل "Jogger" المكون من 7 مقاعد بأسعار تبدأ من 22595 جنيهًا إسترلينيًا (27,540 دولار أمريكي) فقط.
وقد يكون هذا السعر رخيصًا مقارنة بالعديد من السيارات الجديدة المماثلة، لكنه توفير ضخم قدره 5450 جنيهًا إسترلينيًا على أرخص سيارة "Jogger " تعمل بالبنزين، والتي تبدأ من 17145 جنيهًا إسترلينيًا فقط ، وهي أرخص سيارة معروضة للبيع في قطاعها.
وفي حين أن الطراز الهجين سيوفر اقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود، فقد توصل تحليل لـ "This is Money" إلى أن التوفير الصغير في فواتير الوقود السنوية سيعني أن الأمر سيستغرق أكثر من 31 عامًا لاستعادة التكلفة الإضافية البالغة 5450 جنيهًا إسترلينيًا لاختيار الخيار الأكثر استدامة.
ويتم تشغيل "Jogger Hybrid 140 " بواسطة محرك بنزين بسعة 1.6 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي مرتبط بمحركين كهربائيين مزدوجين وعلبة تروس أوتوماتيكية، جنبًا إلى جنب مع بطارية صغيرة 1.2 كيلو واط في الساعة (230 فولت).
وسيوفر ذلك إنتاجًا إجماليًا للطاقة يبلغ 140 حصانًا، مع مطالبة "داسيا" بوقت تسارع من صفر إلى 62 ميل في الساعة في 10,1 ثانية، وانبعاثات منخفضة تبلغ 112 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون.