بلا ورق أو حبر.. ابتكار قلم ليزري يرسم في الهواء

ابتكر باحثون من مختبر "هونغتو جوينت" الصيني، قلمًا ليزريًّا قادرًا على حرق الهواء ورسم أنماط فيه؛ ما يفسح المجال أمام تطوير تقنيات جديدة في مجال التصوير المجسم أو "الهولوغرام".

و"الهولوغرام" تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، لتطفو الصورة في الهواء مثل مجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان.

ويعتمد الجهاز الجديد على تسليط نبضات ليزرية وتركيزها على الهواء وصنع بلازما هوائية من أيونات غازية تصدر طاقة على شكل أشعة ضوئية.

ويمتاز المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بإنتاجه لجيل جديد كليًّا من الليزر الأقوى بنحو 100 ضعف، مقارنة بالليزر الموجود حاليًّا.

وتشابه قدرة القلم الليزري الجديد حالة تركيز كامل طاقة الشمس على شعاع مركز بحجم حديقة.