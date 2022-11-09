تطوير بدائل مرنة للأوعية الدموية قد توفر حلولاً جاهزة لعمليات زرع

طور باحثون بجامعة "سيدني" في أستراليا، بديلاً جديداً للأوعية الدموية الطبيعية يحاكيها في مرونتها، مصنوعا من بنية مغزولة كهربائياً، ويمكنها أن تتطور بعد زراعتها في الجسم دون الحاجة لاستبدالها بعد فترة كما هو الحال في البدائل الحالية.

وبحسب موقع "ميدغيدت" المعني بشؤون التقنية والطب، فإن "بنية البديل الجديد التي طورها الباحثون الأستراليون تحتوي على تروبولاستين، وهي مادة طبيعية قابلة للذوبان وتوجد في مقدمة بروتين إيلاستين الذي يعد مكوناً رئيسياً لجدران الأوعية الدموية".

‏ويقع إيلاستين تحديداً في الأنسجة الضامة التي هي مرنة أساساً، داخل دوائر متحدة المركز، ويسمح هذا البروتين للعديد من الأنسجة في الجسم بالانتفاخ قليلاً ثم استعادة شكلها الأصلي استجابة للتغيرات في تدفق وضغط الدم.

وتسمح بنية التقنية البديلة الجديدة بتكوين طبقات مماثلة من الإيلاستين عند زرعها في الجسم، ومع مرور الوقت تبدو كأنها تتطور إلى شيء يقترب من وعاء دموي وظيفي.

ويأمل الباحثون أن توفر تلك التقنية حلولاً جاهزة لعمليات زرع الأوعية الدموية، إذ تحتاج الأوعية الدموية المريضة أحيانًا إلى الاستبدال، لكن في الوقت الحالي لا توجد بدائل موثوقة للأوعية الدموية تحاكي تمامًا نظيراتها الطبيعية.

وتُستخدم المواد الصناعية أحيانًا في عمليات الزرع الجراحية التي تهدف إلى استبدال الأوعية، لكنها لا تنمو وتنضج مع المريض، وتحتاج عادةً إلى استبدالها عدة مرات حال زراعتها على سبيل المثال في مرضى من الأطفال بسبب نموهم.

وقال أنتوني فايس، الباحث المشارك في الدراسة الخاصة بالتقنية، إنه مع مرور الوقت تحول البيئة الطبيعية المزروع فيها الأنبوب المُصنَّع إلى أنبوب يبدو أنه يتصرف ويعمل مثل الأوعية الدموية الطبيعية، وإن قدرة التكنولوجيا على إعادة إنشاء الهيكل المعقد من الأنسجة البيولوجية، تظهر أن لديه القدرة ليس فقط على تصنيع الأوعية الدموية للمساعدة في الجراحة، ولكن أيضًا تمهد الطريق للإنشاء المستقبلي لأنسجة اصطناعية أخرى مثل صمامات القلب".

وأنشأ الباحثون هياكل الأوعية المصممة هندسيًا على ألياف تروبولاستين باستخدام الغزل الكهربائي، وهي طريقة لإنشاء وترسيب ألياف متناهية الصغر من خلال إبرة بطريقة تجعلها تتماسك معًا لتشكيل بنية متماسكة.