أبل تدرس إنتاج "أيفون ألترا" فائق المواصفات العام المقبل
أثارت تقارير عن خطة لدى شركة آبل الأمريكية بشأن رغبتها في التمييز بشكل أكبر بين طرازي Pro و Pro Max من هواتف آيفون، تكهنات حول علامة تجارية جديدة رفيعة المستوى، قد تظهر قريبًا.
وكشف محلل البيانات الشهير في وكالة "بلومبيرغ"، مارك غورمان، أن شركة آبل، مصنعة هواتف آيفون، تعمل على خطة لإنتاج طراز جديد أكثر تطورًا من هواتف آيفون تحت العلامة التجارية "ألترا".
وكان "غورمان" قد أشار في تصريح سابق له، في سبتمبر 2022، إلى أن هناك إمكانية لظهور جهاز iPhone 15 Ultra ليحل محل iPhone 15 Pro Max هذا العام.
وخلافًا لذلك، أفاد غورمان في أحدث إفادة له بأن آبل قد تطلق بدلًا من ذلك هاتف "آيفون ألترا" كطراز جديد أعلى ثمنًا، العام المقبل، على أقرب تقدير.
وليس من الواضح كيف سيكون هذا النموذج المتميز مختلفًا، ولكن من المحتمل أن يقدم المزيد من التحسينات على الكاميرا، مع شريحة أسرع وربما شاشة أكبر.
وبحسب التقارير، قد يأتي الهاتف الجديد أيضًا مع المزيد من الميزات المستقبلية، مثل إلغاء منفذ الشحن الخاص بشركة آبل أخيرًا، واستبداله بمنفذ الشحن المعتمد أوروبيًا.
يذكر أن شركة سامسونغ كانت قد تبنت هذا النهج بالفعل مع هاتف Ultra الخاص بها، وهو طراز يوفر المزيد من الكاميرات، وبطارية أكبر، وشاشة أكبر، ودعمًا للقلم، وذاكرة إضافية، وتصميمًا مختلفًا.
علاوة على ذلك، تقدم سامسونغ نوعين من الهواتف القابلة للطي، والتي أصبحت بشكل متزايد النقطة المحورية لإستراتيجيتها للهواتف الذكية.
واستكشفت آبل جهاز آيفون قابلًا للطي في الماضي، في الوقت الذي لا يمكن التنبؤ فيه إطلاقًا بظهور واحد في المستقبل القريب.
وبحسب غورمان، قد يمر وقت طويل قبل أن تتاح لعملاء آبل فرصة شراء هاتف "iPhone Fold" القابل للطي فعليًا، على غرار هواتف سامسونغ.