أبل تدرس إنتاج "أيفون ألترا" فائق المواصفات العام المقبل

وكان "غورمان" قد أشار في تصريح سابق له، في سبتمبر 2022، إلى أن هناك إمكانية لظهور جهاز iPhone 15 Ultra ليحل محل iPhone 15 Pro Max هذا العام.

وخلافًا لذلك، أفاد غورمان في أحدث إفادة له بأن آبل قد تطلق بدلًا من ذلك هاتف "آيفون ألترا" كطراز جديد أعلى ثمنًا، العام المقبل، على أقرب تقدير.

وليس من الواضح كيف سيكون هذا النموذج المتميز مختلفًا، ولكن من المحتمل أن يقدم المزيد من التحسينات على الكاميرا، مع شريحة أسرع وربما شاشة أكبر.

وبحسب التقارير، قد يأتي الهاتف الجديد أيضًا مع المزيد من الميزات المستقبلية، مثل إلغاء منفذ الشحن الخاص بشركة آبل أخيرًا، واستبداله بمنفذ الشحن المعتمد أوروبيًا.