هل تتغير إشارات المرور بفعل نهضة السيارات الذكية؟

سيطرت أضواء إشارات المرور الثلاث (الأحمر والأصفر والأخضر) على تدفق حركة المرور لأكثر من قرن من الزمن.. لكن هل تشهد تغيرًا بفعل ازدياد ذكاء مركبات التنقل وزيادة اتصالها بالإنترنت؟

ويستكشف الباحثون طرقًا لاستخدام الميزات الموجودة في السيارات الحديثة، مثل نظام تحديد المواقع العالمي، لجعل حركة المرور أكثر أمانًا وكفاءة.

لمحة تاريخية

لم تتغير إشارات المرور كثيرًا على مر السنين، بعد أن أطلقت كليفلاند للمرة الأولى ما يعتبر أول "نظام مراقبة حركة المرور البلدية" في عام 1914، بمصباحي الأحمر والأخضر، وهما اللذان استخدمتهما السكك الحديدية فترةً طويلة.