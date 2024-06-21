نسيج مبتكر يقدم طفرة في تكنولوجيا التبريد

وعلى عكس أقمشة التبريد التقليدية التي تنشر ضوء الشمس لتجنب الانعكاسات المسببة للعمى، فإن خصائص الانعكاس المزدوج للنسيج الجديد تمكنه من تقليل الحرارة الممتصة ليس فقط من أشعة الشمس المباشرة، ولكن أيضًا من الأسطح الحضرية المحيطة.

وأظهرت الاختبارات الأولية التي أجريت في ولاية أريزونا، المعروفة بحرارتها الشديدة، أن القماش حافظ على درجات حرارة أقل بمقدار 2.3 درجة مئوية من الأقمشة المستخدمة عادة في الرياضات الخارجية، و8.9 درجة مئوية أكثر برودة من الحرير، وهو مادة ملابس صيفية شائعة.

وإلى جانب استخدامه في الملابس، يحمل النسيج إمكانية استخدامات أوسع مثل تقليل الحرارة التي تمتصها المباني والمركبات، وبالتالي خفض تكاليف تكييف الهواء وانبعاثات الكربون المرتبطة بها.

ويشير هذا التنوع إلى مستقبل واعد لحلول التبريد السلبية في التخطيط الحضري ولوجستيات النقل، ما يسهم في الاستدامة البيئية والصحة العامة.