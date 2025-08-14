مع أمل ألا تحتاجها.. ميزة جديدة في ويندوز 11

يأتي تحديث شهر أغسطس/آب لنظام ويندوز 11 مع ميزة جديدة تهدف إلى استعادة جهاز الكمبيوتر الذي لا يعمل تُسمّى Quick Machine Recovery. وهي إضافة مرحب بها للغاية، لكن الجميع يأملون بشدة ألا يضطروا لاستخدامها أبدًا.

والسبب هو أن هذه الميزة مصممة لمساعدة جهاز الكمبيوتر على استعادة بياناته بعد فشل الإقلاع. ويُعتبر ذلك أسوأ سيناريوهات الحوسبة، حيث لا يمكنك حتى الوصول إلى الشاشة الرئيسية؛ ما يصعّب استكشاف الأخطاء وإصلاحها في نظامك.

طريقة العمل

تمثل Quick Machine Recovery خيارًا جديدًا ورائعًا في حالات إصلاح ويندوز. تعمل هذه الميزة عبر استخدام ويندوز 11 لاتصال بشبكة محلية لإرسال بيانات تشخيصية تتعلق بمشكلة توقف النظام إلى مايكروسوفت. الفكرة هي أن هذه البيانات يمكن استخدامها لإيجاد حل ليتم تطبيقه تلقائيًا.

باختصار، سيقوم جهاز الكمبيوتر بإصلاح نفسه بنفسه، وهي فكرة رائعة بالطبع. وبينما قد لا يُعجب بعض المستخدمين فكرة إرسال أي بيانات عبر السحابة إلى مايكروسوفت، إلا أنه عندما تكون معلومات التشخيص سببًا في استعادة عمل الكمبيوتر، قد يقر حتى أكثر المعارضين بأن هذه المقايضة مجدية للغاية.

وكيل ويندوز

يتضمن تحديث أغسطس أيضًا إضافة كبيرة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام كوبايلوت بلس، وهي نشر أول وكيل ذكاء اصطناعي على الإطلاق في ويندوز 11. يوجد وكيل ويندوز هذا داخل تطبيق الإعدادات، ويوفر طريقة مثالية للعثور على الخيارات التي تحتاجها بسهولة. يعتمد الوكيل على البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية؛ ما يتيح لك طرح الأسئلة بأسلوب حواري سلس.

ويعد وكيل الذكاء الاصطناعي إضافة قوية لتعزيز البحث وطريقة بديهية لإضفاء عمق أكبر على استخدام ويندوز في مختلف الجوانب. كما يقوم تحديث أغسطس أيضًا بإصلاح العديد من مشكلات استقرار الألعاب، وهو أمر يمثل ميزة كبيرة للاعبين، بالإضافة إلى تقديم تصميم جديد للوحة المفاتيح الافتراضية في نظام التشغيل.