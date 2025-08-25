غوغل تطالب مستخدمي جيميل بتغيير كلمات المرور فوراً

بعد تعرّض قاعدة بيانات تابعة لغوغل للاختراق، باتت حسابات معظم مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" مهددة، حيث تمكن قراصنة إلكترونيون من الوصول إلى عدد هائل من كلمات المرور. وأصدرت غوغل تحذيرًا رسميًّا دعت فيه المستخدمين إلى تغيير كلمات مرورهم فورًا وتعزيز تأمين حساباتهم.

اختراقات وتحذيرات متكررة

تشير التقارير إلى أن الهجوم الإلكتروني الأخير استهدف قاعدة بيانات Salesforce المرتبطة بأنظمة غوغل؛ ما أدّى إلى تهديد أمني يشمل ما يقارب 2.5 مليار مستخدم حول العالم. وقد تزايدت التحذيرات خلال الشهر الجاري بشأن أساليب جديدة يتبعها القراصنة، من بينها انتحال شخصية فريق دعم غوغل، عبر رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية، مستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة لاستهداف الضحايا بشكل أكثر تعقيدًا.

دعوات لتحديث وسائل الحماية

سبق لغوغل أن شددت على أهمية ترقية وسائل الحماية لحسابات المستخدمين، مشيرة إلى أن الاعتماد على كلمات المرور فقط، أو على أنظمة تحقق ثنائية بدائية تعتمد على الرسائل النصية، لم يعد كافيًا. وأوصت الشركة باستخدام المصادقة الثنائية الآمنة من خلال تطبيقات المصادقة، وإضافة مفاتيح مرور (Passkeys) واستخدامها كطريقة افتراضية لتسجيل الدخول.

أرقام مقلقة

وفقًا لبيانات غوغل، لا يقوم سوى 36% من المستخدمين بتحديث كلمات المرور بشكل منتظم؛ ما يعكس ضعفًا عامًّا في سلوكيات الحماية الرقمية لدى غالبية المستخدمين. وحذرت الشركة من أن الاعتماد المستمر على كلمات المرور وحدها يُبقي الحسابات عرضة للاختراق، حتى في ظل وجود وسائل حماية إضافية.

خطوات لتأمين الحساب

وأوصت غوغل المستخدمين باتباع الخطوات التالية لتعزيز حماية حساباتهم: تغيير كلمة مرور جيميل فورًا، ولا سيما إنْ لم يتم تحديثها منذ بداية العام. استخدام مدير كلمات مرور مستقل بدل الاعتماد على تلك المدمجة في المتصفحات، مثل: كروم.

وأوصت باستبدال المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية بتطبيق مصادقة موثوق، وتفعيل مفتاح المرور (Passkey) واستخدامه حصريًّا لتسجيل الدخول، وعدم إدخال كلمة المرور في أي نافذة تسجيل دخول على أجهزة مزودة بمفتاح مرور، وتجنب تسجيل الدخول من خلال روابط، حتى لو بدت صادرة من غوغل.