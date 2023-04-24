بريطانيا تمول فريق عمل بـ125 مليون دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة لتنمية اقتصادنا، وتوفير وظائف بأجور أحسن وبناء مستقبل أفضل من خلال التقدم في الرعاية الصحية والأمن".

وأضاف أنه "من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة عبر خبراء فريق العمل الجديد، يمكننا الاستمرار في قيادة الطريق في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة في إطار تشكيل اقتصاد بريطاني أكثر ابتكاراً".