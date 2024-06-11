أخيراً.. "أبل" تزود هواتف أيفون بمزايا الذكاء الاصطناعي (فيديو)

كشفت "أبل"، الاثنين، عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "أبل إنتليجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي "سيري".

وأعلنت "أبل" كذلك عن شراكة مع شركة "أوبن إيه.آي" لدمج تطبيق "تشات جي.بي.تي" في أجهزتها، وفق "رويترز".

وتسعى الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" من خلال هذه الخطوات إلى أن تؤكد للمستثمرين أنها لم تخسر معركة الذكاء الاصطناعي أمام مايكروسوفت رغم خسارتها بضع جولات.

وأخذت مايكروسوفت زمام المبادرة في وقت مبكر في السباق لتسويق الذكاء الاصطناعي من خلال رهانها على "أوبن إيه.آي".