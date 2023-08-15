تعرف على "إيموجي" سرية في "تيك توك"

يتوفر في تطبيق "تيك توك" الصيني الذي يستخدمه مليار شخص حول العالم، على 46 "إيموجي سري" يعمل على هواتف الأيفون والأندرويد.

لكن هذه الرموز تحتاج إلى كود خاص لاستخدامها، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن "تيك توك" يدعم الإيموجي العادي والذي يتم الوصول إليه من لوحة مفاتيح الهاتف، لكن هذه الإيموجي يتم استخدامها بواسطة كتابتها بطريقة معينة.

وأضافت أن "هذه الطريقة لكتابة الإيموجي تظهرها بشكل مميز ومختلف عن السابق ليكون شكلها لا يشبه الشكل التقليدي؛ ما يمنح مستخدمها تميزًا عبر أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شهرة في العصر الحالي".

ويمكن نسخ الكود المرفق تاليًا من أجل استخدام الإيموجي الخفي على تطبيق تيك توك.

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