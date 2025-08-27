3 طرق ذكية بانتظارك.. لا تتخلص من بطاقات SD القديمة

نمتلك في الوقت الحاضر ميزة التخزين السحابي، وأقراص SSD، وغيرها من حلول التخزين عالية التقنية، لكن بطاقات SD لا تزال شائعة الاستخدام بفضل سهولة حملها، وصغر حجمها.

ولتحسن سعتها وسرعتها بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، أصبح استخدامها شائعاً في أجهزة، مثل: الكاميرات الاحترافية، والطائرات دون طيار القوية.

ومع مرور الوقت، أصبح لدى الكثيرين العديد من بطاقات SD القديمة من هواتف قديمة، وكاميرات DSLR، وغيرها من الأجهزة.

وغالباً ما تكون هذه البطاقات أصغر حجماً وأبطأ بكثير من نظيراتها الحديثة.

مع ذلك، حتى لو أصبحت قديمة بمعايير اليوم، لا تزال هذه البطاقات الصغيرة قادرة على أداء مهام أكثر بكثير مما تعتقد، علماً بأن بطاقات SD القديمة تأتي بسعات تخزين أصغر مثل 1 أو 2 أو 4 غيغابايت.

ورغم أنها لم تعد مناسبة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو الحديث، إلا أنه يمكنك استخدامها لمهام أصغر وأكثر تخصصاً.

تخزين الكتب والمستندات

قد لا تتسع بطاقات SD القديمة لمكتبتك الموسيقية الكاملة أو مقاطع فيديو 4K، لكنها قادرة على تخزين الكتب الإلكترونية، وملفات PDF، وغيرها من الموارد التي لا تتطلب الكثير من الذاكرة.

ويمكن لبطاقة 2 غيغابايت تخزين آلاف الملفات النصية أو مئات ملفات الكتب الإلكترونية، وهذا يجعلها مثالية لإنشاء أرشيف غير متصل بالإنترنت يمكنك حمله معك عند السفر.

إطارات الصور الرقمية

من أبسط الطرق لإعادة استخدام بطاقة SD قديمة تحويلها إلى أرشيف صور مخصص لإطار صور رقمي، خاصةً للطرازات الأولى التي لا تتصل بالإنترنت أو التخزين السحابي.

وصممت هذه الإطارات لعرض الصور بشكل متكرر، وعادة ما تدعم بطاقات SD أو microSD للتخزين، لذا، لا تدع ذكرياتك المفضلة تبقى مخفية على صور غوغل أو آي كلاود.

وحتى لو كانت لديك بطاقة صغيرة بسعة 1 غيغابايت، يمكنك عرض مئات الصور، لأن معظم الإطارات لا تحتاج إلى ملفات عالية الدقة، حيث عادةً ما تكون شاشة إطار الصورة صغيرة بما يكفي لعرض صور منخفضة الدقة، مثل 800×600 أو 1024×768.

ولتحضير البطاقة، حدد الصور وعدل حجمها لتتناسب مع دقة الإطار الرقمي باستخدام برنامج تحرير الصور مثل فوتوشوب أو أدوات مجانية عبر الإنترنت.

ويساعد تغيير الحجم على تسريع أوقات التحميل، ويضمن عدم اقتصاص الصور أو تشويهها أثناء التشغيل.

بعد ذلك احفظها بتنسيق مدعوم، عادةً JPEG، وانقلها إلى بطاقة SD.

الطباعة من بطاقة SD

بالتأكيد، يمكنك الطباعة عبر "واي فاي"، ولكن هل تعلم أيضاً أن العديد من الطابعات مزودة بفتحة لبطاقة SD؟

فإذا كانت طابعتك مزودة بقارئ بطاقات SD، يمكنك توصيل البطاقة بالقارئ، والطباعة مباشرة منها.

كما يمكنك استخدامها لطباعة الصور في أماكن معالجة الصور في المتاجر.