باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أمريكا تطلق مسابقة ضخمة للأمن السيبراني

أطلق البيت الأبيض، مسابقة إلكترونية ضخمة، بهدف تحفيز استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد وإصلاح الثغرات الأمنية في البنية التحتية للحكومة الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن آن نويبرغر نائبة مستشار الأمن القومي للحكومة الأمريكية للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة قولها إن "الأمن السيبراني هو سباق بين الهجوم والدفاع".

وأشارت إلى أن "الجهات الخبيثة تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لتسريع تحديد نقاط الضعف أو بناء برامج ضارة".

وكشف البيت الأبيض أن "المسابقة تستمر عامين، بقيمة 20 مليون دولار ستوزع على شكل مكافآت وستقودها وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) - وهي الهيئة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن إنشاء تقنيات للأمن القومي.

وتهدف المسابقة للتصدي لمحاولات أي تهديد ناشئ لا يزال الخبراء يحاولون فهمه بالكامل، وتحفيز مجتمع أكبر من المدافعين الإلكترونيين الذين يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي.