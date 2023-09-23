الأرض تستعد لاستقبال أول عينة جمعتها ناسا من الكويكب بينو

تندفع كبسولة فضائية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في طريقها إلى الأرض، تحمل على متنها عينة لمادة صخرية أخذت من سطح كويكب قبل ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة بوساطة مظلة في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، غدا الأحد، الساعة 1455 بتوقيت غرينتش بعد نحو 13 دقيقة من اختراقها الغلاف الجوي بسرعة تزيد على سرعة الصوت بنحو 35 مثلا، لتتوج بذلك رحلة مدتها سبع سنوات.

وقال مسؤولون في ناسا خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن توقعات الطقس مواتية، وإن المركبة الفضائية الآلية (أوسيريس-ريكس) تتجه لإطلاق الكبسولة لإعادة العينة المأخوذة من سطح الكويكب بينو إلى الأرض كما كان مخططا دون الحاجة إلى إجراء مزيد من التعديلات على مسار الرحلة.