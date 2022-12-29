تقنية جديدة تحول سيارة تسلا إلى حاسوب ألعاب

أضافت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية حديثًا، منصة "ستيم" لألعاب الفيديو في سيارتيها "تسلا إس" و"تسلا إكس"، ما يحول السيارة إلى حاسوب ألعاب، بدلًا من شراء حاسوب بقيمة 100 ألف دولار.

وتضمنت سيارات "تسلا" الجديدة حاسوبًا مدمجًا مماثلًا بقدارته الأجيال الجديدة من الحواسيب المجهزة لممارسة ألعاب الفيديو الحديثة، ضمن خطة الشركة لتحويل سياراتها إلى مركبات ذاتية القيادة، ما يسمح بممارسة الألعاب على الطريق أثناء القيادة الذاتية.

وتعمل "تسلا" حاليًا على تطوير تطبيقات لألعاب جديدة يمكن تجربتها من قبل الراكبين عندما تكون السيارة مركونة، أو بواسطة راكبي المقعد الخلفي في السيارة عند سيرها.