"ميتا" توسّع صيغة "حسابات المراهقين" على فيسبوك وماسنجر

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية أنها ستُطبق صيغة "حسابات المراهقين" عالميًا على منصتي "فيسبوك" و"ماسنجر"، بعد أشهر من تفعيلها في دول محدودة، بينها: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أن ملايين المراهقين حول العالم سيستفيدون من هذه الميزة، التي صُممت خصيصًا للفئة العمرية بين 13 و17 عامًا، بهدف تعزيز الحماية الرقمية، وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات.

تتضمن هذه الحسابات إعدادات أمان تلقائية تُقلص بشكل كبير فرص التعرض لمحتوى غير مناسب أو تواصل غير مرغوب فيه.

كما تُقيّد تفاعل المستخدمين مع الغرباء، بحيث لا يمكن لغير المتابعين أو المتواصلين مسبقًا إرسال الرسائل.

أما المراهقون دون سن 16 عامًا، فلن يتمكنوا من تغيير هذه الإعدادات إلا بموافقة أولياء أمورهم.

وتضيف الميزة الجديدة أدوات للحد من الاستخدام المفرط، مثل: تقليل الإشعارات الليلية، وتذكير المستخدم بالخروج من التطبيق بعد 60 دقيقة من الاستخدام المتواصل.

وكانت "ميتا" قد أطلقت هذه الصيغة لأول مرة على "إنستغرام" في سبتمبر 2024، قبل أن توسعها في ربيع 2025 لتشمل بعض الدول.

واليوم، تؤكد الشركة أنها بصدد توفيرها للمراهقين في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن قضية إدمان المراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد القلق من تأثير الوقت الطويل أمام الشاشة، وضعف الرقابة على المحتوى، ما دفع الشركات الكبرى إلى ابتكار حلول تعزز الأمان الرقمي، وتحمي فئة الشباب.