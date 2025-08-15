لمنافسة ميتا.. "HTC" تطلق نظارات "Vive Eagle" الذكية

كشفت HTC عن نظارات "Vive Eagle" الذكية التي تبدو وكأنها ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي، لتنافس مباشرة نظارات ميتا الذكية من ناحية المواصفات والوزن.

ولم تعد النظارات الذكية مجرد صيحة جديدة، بل أصبحت شائعة جدًا. وحتى الآن، سيطرت ميتا على نظارات الذكاء الاصطناعي، بتعاونها مع "Ray-Ban".

ولكن HTC خرجت من العدم وأطلقت نظارة خاصة بها، تتحدى بجدية التصميم الأنيق والتقنيات الذكية لنظارات مارك زوكربيرغ.

خفيفة الوزن

تحمل هذه النظارات اسم "HTC Vive Eagle"، وهي أخف وزنًا، وتحتوي على بطارية كبيرة وعدسات "Zeiss" لحماية ممتازة من الأشعة فوق البنفسجية، وتدعم حتى أكبر طرازات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها حاليًا.

وتأتي النظارة بسعة تخزينية تبلغ 32 غيغابايت، وبكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، مع بطارية بسعة 235 مللي أمبير/ساعة.

ومع ذلك، تزن النظارة فقط 49 غرامًا، وهذه المواصفات تجعلها تتفوق على نظارات ميتا الذكية.

والأهم من ذلك، أنه بدلًا من الاعتماد فقط على "ميتا AI"، يمكن للمستخدمين الاختيار بين استخدام "غوغل جيميني" أو "تشات جي بي تي" كمساعد شخصي للنظارة.

وهذا يسمح لنظارة HTC بترجمة النصوص إلى كلام في الوقت الفعلي عبر 13 لغة، مقارنة بأربع لغات لنظارة ميتا.

وعلى صعيد التصميم، سوف تتوفر نظارة "HTC Vive Eagle" بعدة ألوان.

تاريخ الإطلاق

لم تعلن HTC عن سعر نظارتها الذكية بعد، لكن قد يعادل تقريبًا 520 دولارًا، وهو سعر أعلى بكثير من سعر نظارات ميتا "Ray-Ban" البالغ 299 دولارًا فقط.

ومع ذلك، فإن سعر الطلب المسبق لزوج من نظارات "Eagle" يمنحك عامين من الذكاء الاصطناعي "Vive AI Plus" مجانًا.

وبينما ستتوفر النظارات الآن مبدئيًا فقط في تايوان، من المتوقع أن يتم إطلاقها رسميًا في الأول من أيلول/سبتمبر القادم، على أن تطلقها شركة HTC عالميًا في موعد لاحق.