ابتكار تقنية هيدروجيل ثورية لامتصاص السوائل

وبمقدور الضمادة الجديدة أن تحل مكان السدادات القطنية التقليدية والمناديل والفوط الصحية المخصصة للنساء؛ نظراً لقدرتها على امتصاص السوائل بشكل أكبر وعدم تسببها في حدوث أي تسريب.

والضمادة المصنوعة من مادة تشبه الجيلاتين تحتوي على بوليمر، يمكنه امتصاص أكثر من أونصة واحدة من الدم في 60 ثانية، علماً أن ضمادات الشاش الحالية تلتقط 55% فقط من الكمية.

وكان أداء طبقة الهلام جيدًا أيضًا مع الشراب والدم وحتى السوائل التي يزيد سمكها مليون مرة عن الماء، ويتطلع العلماء الآن إلى تقوية المادة وتطوير ضمادات قابلة لإعادة الاستخدام للسوق.

وقال البروفيسور سرينيفاسا راغافان من جامعة ماريلاند والمؤلف المشارك للدراسة: "من حيث المبدأ، يمكن أن تكون ضمادات الهلام شكلاً متفوقًا من المناشف الورقية".