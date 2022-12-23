ابتكار تقنية هيدروجيل ثورية لامتصاص السوائل
ابتكر فريق علمي ضمادة جديدة فائقة الامتصاص يمكنها امتصاص كمية أكبر من السائل بثلاثة أضعاف، وستعمل على منح النساء حياة أفضل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبمقدور الضمادة الجديدة أن تحل مكان السدادات القطنية التقليدية والمناديل والفوط الصحية المخصصة للنساء؛ نظراً لقدرتها على امتصاص السوائل بشكل أكبر وعدم تسببها في حدوث أي تسريب.
والضمادة المصنوعة من مادة تشبه الجيلاتين تحتوي على بوليمر، يمكنه امتصاص أكثر من أونصة واحدة من الدم في 60 ثانية، علماً أن ضمادات الشاش الحالية تلتقط 55% فقط من الكمية.
وكان أداء طبقة الهلام جيدًا أيضًا مع الشراب والدم وحتى السوائل التي يزيد سمكها مليون مرة عن الماء، ويتطلع العلماء الآن إلى تقوية المادة وتطوير ضمادات قابلة لإعادة الاستخدام للسوق.
وقال البروفيسور سرينيفاسا راغافان من جامعة ماريلاند والمؤلف المشارك للدراسة: "من حيث المبدأ، يمكن أن تكون ضمادات الهلام شكلاً متفوقًا من المناشف الورقية".
وهناك نوعان من المواد التي تمتص السوائل: المواد المسامية والهلاميات المائية. أما القماش والورق فهما من المواد المسامية والتي على الرغم من أنها مرنة، إلا أنها ليست ماصة للغاية.
من ناحية أخرى، يمكن للهلاميات المائية فائقة الامتصاص المصنوعة من البوليمر، وهي شبكة من الجزيئات الكبيرة، أن تمتص أكثر من 100 ضعف وزنها في الماء، ومع ذلك، عند تجفيفها، تصبح هذه الهلاميات المائية مواد صلبة هشة تنهار.
وأضاف راغافان: "لقد أعدنا تصور الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الهيدروجيل، ما فعلناه هو الجمع بين الخصائص المرغوبة لمنشفة ورقية وهلام مائي".
وتابع: "على حد علمنا، هذا هو أول هلام هيدروجيلي يُقال إنه يتمتع بمثل هذه الخصائص اللمسية والميكانيكية، نحاول تحقيق بعض الخصائص الفريدة من خلال مواد البداية البسيطة".