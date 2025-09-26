قابل للارتداء.. ابتكار جهاز ذكي يسرّع شفاء الجروح بنسبة 25%

طور باحثون من جامعة كاليفورنيا-سانتا كروز جهازا يُسرع شفاء الجروح بنسبة 25% مقارنة بالعلاجات التقليدية.

أخبار ذات علاقة ضمادات مبتكرة لعلاج الجروح المزمنة والتقرحات

وقال الباحثون إنهم نجحوا في ابتكار جهاز ذكي قابل للارتداء، يعرف باسم باسم a-Heal، يجمع بين تقنيات الكاميرات الدقيقة والإلكترونيات الحيوية، كما يعتمد على نظام ذكاء اصطناعي متطور، مؤكدين أنه يساعد على تقديم علاج مخصص لكل جرح حسب مرحلته واحتياجات المريض.

"الطبيب الذكي"

كما يعمل الجهاز بطريقة ذكية ومتكاملة، بحيث تلتقط كاميرته صور الجرح كل ساعتين، ويتم تحليل تلك الصور بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف بـ"الطبيب الذكي".

ويقول البروفيسور ماركو رولاندي، قائد فريق البحث، إن الجهاز من أوائل الأنظمة "المغلقة" في العالم، بحيث يجمع بين التشخيص والعلاج بشكل مستمر في الوقت الفعلي، ما يزيد من نجاعة العملية العلاجية ويجعلها مخصصة لكل مريض على حدة.

أخبار ذات علاقة روسيا تعتمد "NovoSkin".. جلد اصطناعي لعلاج الجروح والحروق

وأكد ماركو أنهم يأملون في أن يسهم هذا الابتكار في تسريع شفاء الجروح المزمنة والمصابة بالعدوى، بالإضافة إلى استخداماته في جراحة العظام وطب الأسنان، وحتى علاج الحروق والجروح المعقدة.

نتائج مشجعة

أظهرت الاختبارات التي أجريت على نماذج جروح الأرانب أن الجهاز يُسهل الشفاء بنسبة تصل إلى 25% أسرع من العلاجات التقليدية. ويتميز الجهاز بإمكانية إرسال بيانات الشفاء عبر واجهة آمنة على الإنترنت، ما يتيح للطبيب متابعة الحالة والتدخل عند الحاجة.