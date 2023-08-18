أول هاتف روسي ذكي بنظام تشغيل محلي
نشرت وسائل إعلام روسية صور الهاتف الروسي الذكي "إر – فون" المصنوع بناء على نظام التشغيل المحلي "روس موبايل".
الهاتف صنع في مركز العلم التقني الروسي للتكنولوجيا المعلوماتية "روسا"، وكان أول من نشر صوره فلاديمير زيكوف، مدير جمعية المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية، عبر قناته على "تليغرام"، مقدما بعض مواصفات الهاتف الجديد.
والهاتف الروسي يحتوي على كاميرا رئيسية بقوة 50 ميغابكسل، وشاشة بقياس 6.7 بوصة، وفتح عن طريق البصمة، وبطاقتي هاتف، و8 غيغابايت لذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير، و128 غيغابايت سعة ذاكرته الداخلية.
ولفت زيكوف إلى أن مواصفات وإمكانيات نظام تشغيل روس موبايل ستبقى سرية لحين الإعلان الرسمي عنها.
ومن المقرر أن يبدأ نظام التشغيل بالوصول إلى الأسواق بحلول العام 2024، فيما سيكون متاحا لقطاعي الشركات والعملاء الحكوميين في روسيا قبل نهاية العام الحالي.