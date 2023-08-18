أول هاتف روسي ذكي بنظام تشغيل محلي

والهاتف الروسي يحتوي على كاميرا رئيسية بقوة 50 ميغابكسل، وشاشة بقياس 6.7 بوصة، وفتح عن طريق البصمة، وبطاقتي هاتف، و8 غيغابايت لذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير، و128 غيغابايت سعة ذاكرته الداخلية.

ولفت زيكوف إلى أن مواصفات وإمكانيات نظام تشغيل روس موبايل ستبقى سرية لحين الإعلان الرسمي عنها.

ومن المقرر أن يبدأ نظام التشغيل بالوصول إلى الأسواق بحلول العام 2024، فيما سيكون متاحا لقطاعي الشركات والعملاء الحكوميين في روسيا قبل نهاية العام الحالي.