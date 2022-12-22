للمرة الأولى.. الروبوت "أميكا" يلقي كلمة عيد الميلاد
أعلنت الإذاعة الرابعة في بريطانيا أن رسالة عيد الميلاد البديلة الخاصة بها، سيتم إنشاؤها هذا العام بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي.
وسيقدم رسالة عيد الميلاد وللمرة الأولى هذا العام "أميكا" أحد أكثر الروبوتات الشبيهة بالبشر تقدمًا وتطورًا في العالم، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وسيستمر البث بعد رسالة الملك السنوية بمناسبة عيد الميلاد، الساعة الـ3 مساء بتوقيت "غرينتش" يوم عيد الميلاد، وسيتحدث الروبوت عن تغيرات عام 2022.
وبحسب الصحيفة، سيجيب الروبوت "أميكا"، وهو من تصنيع شركة "Engineered Arts" البريطانية، خلال الخطاب أيضًا عن الأسئلة المتعلقة بالبشر.
ومن المقرر أن يقول "أميكا" إنه "على البشرية اغتنام فرصة للتعلم، لتغيير طريقة تفكيرنا في العالم والتذكير بمساعدة المحتاجين كلما استطعنا".
ويستخدم "أميكا" الذكاء الاصطناعي لتوليد الكلام من ملايين المدخلات المختلفة، ويمكنه تقديم تعابير وجه مختلفة، مثل العبوس والابتسام والغمز ومتابعة الشفتين.
ولتوصيل رسالة عيد الميلاد البديلة، يستخدم "أميكا" برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص به، لإعطاء استجابة تشبه الإنسان، ولن يقول شيئًا قد كتبه البشر.
وسيشارك أيضًا رسالة أكثر إثارة، تخبر فيها الجماهير أن أفضل شيء في البشر هو أنهم "يجدون دائمًا شيئًا يضحكون عليه"، بحسب الصحيفة.
وسوف يذكر "أميكا" في الكلمة أنه "إذا شعرنا بالإحباط في أي وقت، فيجب أن نتذكر أن لدينا القوة العظمى لجلب القليل من الفرح إلى العالم".
وقال كبير مسؤولي المحتوى في القناة الرابعة، إيان كاتز "بينما نتطلع إلى مستقبل يكون فيه للذكاء الاصطناعي دور بارز بشكل متزايد في حياتنا، فإن رسالة أميكا البديلة لعيد الميلاد هي توضيح حي لكل من قوة وقيود هذه التكنولوجيا".
وأضاف "رغم تعابير وجه أميكا النابضة بالحياة بشكل ملحوظ، أظن أن معظم المشاهدين سيخرجون مطمئنين إلى أن البشر ليسوا على وشك النزوح بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب".