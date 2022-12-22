للمرة الأولى.. الروبوت "أميكا" يلقي كلمة عيد الميلاد

وسيشارك أيضًا رسالة أكثر إثارة، تخبر فيها الجماهير أن أفضل شيء في البشر هو أنهم "يجدون دائمًا شيئًا يضحكون عليه"، بحسب الصحيفة.

وسوف يذكر "أميكا" في الكلمة أنه "إذا شعرنا بالإحباط في أي وقت، فيجب أن نتذكر أن لدينا القوة العظمى لجلب القليل من الفرح إلى العالم".

وقال كبير مسؤولي المحتوى في القناة الرابعة، إيان كاتز "بينما نتطلع إلى مستقبل يكون فيه للذكاء الاصطناعي دور بارز بشكل متزايد في حياتنا، فإن رسالة أميكا البديلة لعيد الميلاد هي توضيح حي لكل من قوة وقيود هذه التكنولوجيا".

وأضاف "رغم تعابير وجه أميكا النابضة بالحياة بشكل ملحوظ، أظن أن معظم المشاهدين سيخرجون مطمئنين إلى أن البشر ليسوا على وشك النزوح بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب".