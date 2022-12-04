بينهم امرأة.. رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد نجاح مهمتهم

أفاد تلفزيون الصين المركزي أن 3 رواد فضاء صينيين هبطوا على الأرض اليوم الأحد على متن كبسولة العودة لسفينة الفضاء "شنتشو-14"، ما ينهي مهمة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الصينية.

وكان رواد الفضاء الثلاثة، القائد تشن دونغ والرائدة ليو يانغ وزميلها تساي شيوي تشه، يشرفون على الفترة النهائية المحورية من تشييد محطة الفضاء، التي اكتملت في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال رواد الفضاء الثلاثة، في تسجيل صوتي أذاعه تلفزيون الصين المركزي، إنهم يشعرون أنهم بخير بعد الهبوط.

وأفاد التلفزيون بأن الكبسولة هبطت في موقع هبوط "دونغفنغ" في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين الساعة 8:09 مساء بالتوقيت المحلي (12:09 بتوقيت جرينتش).