"رين شياورونغ".. مذيعة أخبار روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي

قدمت صحيفة "الشعب" الحكومية في الصين، مؤخرًا مذيعة أخبار روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعى "رين شياورونغ"، وهي تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام دون توقف.

ونشرت منصة "Weibo" للتواصل الاجتماعي في الصين، مقطع فيديو للمذيعة الروبوتية، وهي ترتدي سترة سوداء أنيقة وتقف أمام أفق المدينة.