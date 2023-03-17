"رين شياورونغ".. مذيعة أخبار روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي
قدمت صحيفة "الشعب" الحكومية في الصين، مؤخرًا مذيعة أخبار روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعى "رين شياورونغ"، وهي تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام دون توقف.
ونشرت منصة "Weibo" للتواصل الاجتماعي في الصين، مقطع فيديو للمذيعة الروبوتية، وهي ترتدي سترة سوداء أنيقة وتقف أمام أفق المدينة.
وتذكر الشابة الافتراضية، أنها قادرة على تقديم نشرات الأخبار والإجابة على الأسئلة ولكن المحددة مسبقا، والتي تروج بشدة لخط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CCP).
وجرى تطوير "رين شياورونغ" من قبل منفذ الأخبار الرسمي للحزب الشيوعي الصيني، "بيبولز ديلي"، وتقول إنها تتمتع بمهارات "الآلاف من مذيعي الأخبار".
وتقول مذيعة الأخبار الرقمية: "مرحبًا، اسمي رين شياورونغ، أنا مذيع رقمي للذكاء الاصطناعي انضممت للتو إلى صحيفة الشعب اليومية، لقد نقل لي الآلاف من المذيعين الجدد مهاراتهم المهنية".
وأضافت "لمدة 365 يوما، 24 ساعة، سأقوم بإبلاغ الأخبار طوال العام، على مدار الساعة، دون راحة، سواء في المواقع الإخبارية أو في الاستوديو، ستراني دائمًا، كل محادثة وكل تعليق تقدمه سيجعلني أكثر ذكاء".
وعند فتح التطبيق للتفاعل مع "رين"، يمكن الطلب منها التحدث عن موضوعات محددة مسبقًا، وجميع ردودها تتماشى مع أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني، ولا يستطيع المستخدم جعلها تنحرف عن السيناريو.
ولا تعد "رين" أول مذيع تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث ظهرت نماذج مشابهة على الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون منذ عام 2018.
ومع ذلك، تبدو هذه كلها قديمة نسبيًا الآن، خاصةً بالمقارنة مع الإمكانات المتزايدة باستمرار لنظام "ChatGPT".