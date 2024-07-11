حسابات يجب عليك دومًا حمايتها باستخدام المصادقة الثنائية

تضيف المصادقة الثنائية "Two-factor authentication" طبقة إضافية من الأمان، وتحافظ على حسابك محميًا حتى ولو تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك.

وعلى الرغم أنه من المستحسن تمكين المصادقة الثنائية على جميع الحسابات التي تدعمها، إليك بعض الحسابات التي يجب أن تتمتع دائمًا بهذه الطبقة الإضافية من الحماية.

بريدك الإلكتروني

تعمل حسابات البريد الإلكتروني كطرق استرداد أو تحقق لحساباتنا عبر الإنترنت.

وإذا تم اختراق بريدك الإلكتروني، فإنه يمكن للمتسللين إعادة تعيين كلمات المرور للحسابات المرتبطة والوصول إليها.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يحتوي حساب بريدك الإلكتروني على معلومات سرية، بما في ذلك المستندات الشخصية والبيانات المالية التي قمت بمشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك.

ويمكن للمتسللين الذين لديهم حق الوصول إلى هذه المعلومات إساءة استخدامها لسرقة الهوية أو الابتزاز أو أي أغراض ضارة أخرى.

ونظرًا لهذه المخاطر، من الضروري حماية حساب بريدك الإلكتروني من خلال المصادقة الثنائية.

وهذا لا يحمي حساب بريدك الإلكتروني فحسب، بل يساعد أيضًا بحماية جميع حساباتك الأخرى.

وسائل التواصل الاجتماعي

لدينا جميعًا بعض أنشطة الوسائط الاجتماعية التي نفضّل الحفاظ على خصوصيتها، مثل المحادثات مع الأصدقاء، أو الصور التي تمت مشاركتها على البريد الخاص.

ويمكن لأي شخص لديه حق الوصول غير المصرح به إلى هذه المعلومات إساءة استخدامها عن طريق تسريب المحادثات الخاصة أو الصور أو المنشورات، مما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسللين الاتصال بأصدقائك للاحتيال عليهم ماليًا، أو إرسال روابط ضارة لاختراق حساباتهم، أو إرسال بريد عشوائي إليهم بمحتوى غير لائق، أو خداعهم للكشف عن معلومات سرية.

ولهذا السبب من المهم تأمين حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك من خلال المصادقة الثنائية.

ولن يؤدي القيام بذلك إلى حماية بياناتك الحساسة فحسب، بل سيحمي أيضًا اتصالاتك من أي ضرر محتمل.

التخزين السحابي

إذا كنت تستخدم التخزين السحابي لتخزين المستندات الشخصية أو الصور ومقاطع الفيديو الخاصة أو مستندات العمل السرية أو نسخة احتياطية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه يجب عليك دائمًا تمكين المصادقة الثنائية.

وسيحميك ذلك من سرقة الهوية في حالة تعرّض حسابك للخطر.

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وغالبًا ما يقوم مجرمو الإنترنت بتصميم برامج ضارة لتشفير بيانات التخزين السحابي والمطالبة بأموال الفدية لفك التشفير.

لذلك، يعد الحصول على المصادقة الثنائية حماية قوية من مثل هذه المشكلات.

وبالمثل، إذا كنت تستخدم التخزين السحابي للتعاون في العمل أو مستندات العمل، فإنه يمكن للمتسللين اختراق المستندات والبيانات المشتركة، مما قد يؤثر على زملائك أو شركاء العمل.

وقد تعمل تقنية المصادقة الثنائية أيضًا على حماية بياناتك من الوصول غير المصرح به في حالة انتهاك بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك من جانب مزود الخدمة السحابية.

تطبيقات التسوق

غالبًا ما نحتفظ ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وطرق الدفع الأخرى المرتبطة بحسابات التسوق الخاصة بنا على الهاتف.

وإذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، فإنه يمكنه إجراء عمليات شراء وشحنها إلى عنوان الشحن الخاص به.

وقد يقوم أيضًا بسرقة معلومات بطاقتك الائتمانية المحفوظة وإجراء عمليات شراء غير مصرح بها خارج تطبيق التسوق.

وأيضًا، نظرًا لأننا نقوم عادةً بتخزين المعلومات الشخصية مثل العناوين الفعلية، وأرقام الهواتف والأسماء الكاملة في حسابات التسوق الخاصة بنا، يمكن للمحتالين استخدام ذلك لسرقة الهوية.

وقد يقومون أيضًا بشراء بطاقات الهدايا، وإساءة استخدامها، وترك تعليقات سلبية على منتجات من منافسيهم أنت لم تشترها من قبل، مما يؤدي إلى الإضرار بنقاط الولاء الخاصة بك.

التطبيقات المتعلقة بالعمل

غالبًا ما نقلل من أهمية تأمين حساباتنا المتعلقة بالعمل، غير مدركين أن خرقًا واحدًا قد يؤدي إلى تعطيل عمليات شركتنا وتعريض وظائفنا للخطر.

على سبيل المثال، إذا كان لديك حق الوصول الإداري إلى بيانات الشركة، فقد يتمكن شخص لديه وصول غير مصرح به من سرقة ملفات الشركة السرية، وحذف المهام عبر اللوحات، وإجراء تغييرات غير مصرح بها على المستندات، مما يؤثر بشدة على سير عمل شركتك.

ولحماية نفسك وزملائك وشركاء عملك، تأكد من تأمين جميع حساباتك المتعلقة بالعمل من خلال المصادقة الثنائية.

مديرو كلمة المرور

مدير كلمات المرور هو مستودعك المركزي الذي يخزن كل كلمات مرور حساباتك في مكان واحد.

ودون المصادقة الثنائية، فإن أي اختراق لمدير كلمات المرور يمكن أن يمنح المتسلل حق الوصول إلى جميع كلمات المرور المحفوظة.

وهذا يعني أنه يمكنهم الوصول إلى كل حساب تم تخزين بيانات اعتماده في مدير كلمات المرور.

وإذا قمت بحفظ تفاصيل بطاقة الائتمان، وأرقام التعريف الشخصية، وغير ذلك من المعلومات السرية، فقد تكون أموالك وهويتك معرضة للخطر أيضًا.

لهذه الأسباب، قم بحماية حسابك باستخدام المصادقة الثنائية لضمان بقاء جميع كلمات المرور المحفوظة فيه آمنة. وسيؤدي هذا إلى حماية حساباتك الأخرى حتى لو تمكن شخص ما من اختراق كلمة المرور الرئيسة الخاصة بك.

الخدمات المالية

الحسابات الأكثر أهمية التي تتطلب المصادقة الثنائية هي حساباتك المالية، والتي تعد أهدافًا رئيسة للمتسللين، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأموالك في حالة اختراقها.

ويمكن للمتسللين الذين يتمتعون بوصول غير مصرح به تحويل أموالك إلى خدمات دفع رقمية غير قابلة للاسترداد، أو إجراء دفعات مجهولة المصدر، أو شراء عملة مشفرة من بورصات يصعب تتبعها.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال الوصول إلى تفاصيل بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك، يمكن للمحتالين إجراء عمليات شراء، وربما استنزاف حسابك بالكامل.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تقوم هذه الحسابات بتخزين معلومات حساسة، مثل تاريخ ميلادك، ورقم الضمان الاجتماعي، وقد يؤدي الكشف عنها إلى مشاكل قانونية إذا تم استخدامها بشكل ضار.

وللتخفيف من هذه المخاطر، من المهم للغاية إعطاء الأولوية لتمكين المصادقة الثنائية على حساباتك المالية، إلى جانب الحسابات الأخرى المذكورة سابقًا.