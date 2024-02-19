بلومبيرغ: ارتفاع التكاليف يجعل الذكاء الاصطناعي حكرًا على الشركات الكبرى

ذكر تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" الأمريكي بأن ارتفاع تكاليف البنية التحتية اللازمة لبناء الذكاء الاصطناعي، أدى إلى احتكار هذه التقنية من قبل الشركات الكبرى، مثل غوغل ومايكروسوفت، في حين لن تكون الشركات الناشئة قادرة على تحمل هذه التكاليف، لممارسة هذا النوع من الأعمال التجارية

ويطمح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، إلى جمع 7 ترليونات دولار لصنع رقائق الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى طموحاته التي تجاوزت حد الجنون.

ووفق التقرير فإن من الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي Unitary، التي تقوم بالتحقق من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن محتوى يخالف القواعد، حيث ستتكلف الشركة 100 ضعف ما تفرضه على العملاء للاشتراك في أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة ساشا هاكو "لقد مررنا بأوقات لم نتمكن فيها من الوصول إلى ما نحتاج إليه، ولذلك كان علينا أن ندفع عشرة أضعاف السعر".

واعترفت هاكو بعدم قدرة أي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من التوصل إلى كيفية إدارة أعمال منخفضة التكلفة على نطاق واسع، على الأقل ليس بالطريقة نفسها التي اتبعتها شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأشار مؤسس آخر لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو إلى أن بعض أقرانه الذين يضطرون إلى استئجار شرائح الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يجدون أن الطريقة الوحيدة لجني المال هي "بعدم استخدام الأشخاص للمنتج".