أبل تكسر تقليدها منذ 2007 بخطوة غير مسبوقة

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة أبل الأمريكية تستعد لإدخال تغييرات غير مسبوقة على دورة إطلاق هواتف آيفون، إذ من المتوقع أن يتم تأجيل إصدار النسخة الأساسية من آيفون 18 إلى ربيع عام 2027 بدلا من موعدها المعتاد في سبتمبر/أيلول 2026.

ونقل موقع "ETNews" الكوري عن مصادره أن سلسلة آيفون القادمة في خريف 2026 ستقتصر على الإصدارات العليا فقط، وهي آيفون 18 آير، وآيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، بالإضافة لأول هاتف قابل للطي من الشركة.

وأضاف الموقع أن النسخة الأساسية آيفون 18 والإصدار الاقتصادي آيفون 18e سيكشف عنهما في مارس/آذار 2027، ما يعني أن المستهلكين الراغبين بشراء هاتف جديد في خريف 2026 سيقتصر أمامهم الخيار على الفئة العليا فقط، في سابقة لم تحدث منذ إطلاق أول آيفون عام 2007.

ووفق التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لأبل تعتمد على تقسيم دورة الإطلاق إلى مرحلتين، هما إطلاق هواتف الفئة العليا في النصف الثاني من العام، وطرح الإصدارات الأقل سعرًا في النصف الأول، كما حدث مع آيفون 16e مطلع العام الجاري كبديل لسلسلة SE السابقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن أبل تدرس اعتماد جدول إصدار نصف سنوي لتعزيز مبيعاتها على مدار العام، بدلاً من تركيزها التقليدي في الربع الأخير فقط.

ويتوقع أن تكون سلسلة آيفون 17 القادمة آخر الهواتف التي تتبع الجدول التقليدي، بينما ابتداء من 2027 قد توسع أبل تشكيلة هواتفها لتضم ما يصل إلى ستة هواتف جديدة سنويا، مع استمرار بيع بعض الإصدارات السابقة بأسعار مخفّضة.