محطة جنوب أفريقيا لمساعدة "ناسا" في تتبع الرحلات للفضاء العميق

قال مسؤولون في وكالة الفضاء في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، إن محطة أرضية جديدة لاستكشاف الفضاء العميق يجري العمل على بنائها في منطقة "كارو" شبه الصحراوية في جنوب أفريقيا ستدخل الخدمة بحلول عام 2025 للمساعدة في تتبع مهام إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى القمر وغير ذلك من البعثات الهامة.

ومن خلال برنامج "آرتميس" الذي يهدف إلى أن تهبط أول امرأة أو شخص غير أبيض على سطح القمر بحلول عام 2025، تسعى "ناسا" هذا الشهر إلى إطلاق مركبة فضاء من الجيل التالي، بعد تأجيل بسبب انتكاسات فنية وسوء الأحوال الجوية على مدى أسابيع.

وقال نائب المدير المساعد والرئيس في وحدة الاتصالات والملاحة الفضائية التابعة لـ"ناسا" بدري يونس: "الأسبوع المقبل، يجب أن نتوقع إطلاق أول رحلة لأرتميس".

وأضاف لوكالة "رويترز": "لن نصل إلى مرحلة إرسال ثالث رحلة لأرتميس، قبل 2025، وستحمل ثالث رحلة رواد فضاء إلى القمر، وأول شخص يهبط على القمر (هذه المرة) سيكون امرأة غير بيضاء".

وأضاف يونس، في مراسم توقيع بقرية "ماتيسفونتين" الصغيرة على بعد 237 كيلومترا شمال كيب تاون: "ستكون هذه واحدة من 3 محطات تدعم الاتصال مع جميع رواد الفضاء على القمر أو بالقرب منه وتوفر خدمات قابلة للتطبيق لبرنامجنا بالكامل من القمر إلى المريخ".

وستصبح ماتيسفونتين، وهي الموقع الأساسي الثالث الذي يتم تطويره على مستوى العالم، جزءا من شبكة محطات أرضية أخرى في الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال مسؤولون إن المحطة، التي يشتمل تصميمها على مجموعة من أجهزة الاستشعار من بينها طبق من ثلاثة طوابق بقطر 20 مترا، ستساعد على تحسين التغطية وزيادتها في المهام الحرجة للقمر والمريخ وغيرهما.

وستقوم وكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا بإنشاء المحطة وتشغيلها وصيانتها.

وتم اختيار مكان المحطة القريب من البنية التحتية الرئيسية للاتصالات والنقل بسبب موقعه الجغرافي الذي يتمتع بأجواء صافية وتداخل لاسلكي منخفض.

وخصصت جنوب أفريقيا مبلغا أوليا قدره 70 مليون راند (3.93 مليون دولار) لإقامة البنية التحتية والاتصالات اللازمة لتجهيز الموقع في إطار استثمار الحكومة في بناء البنية التحتية الفضائية وقاعدة للأبحاث.

وقال المدير العام في قسم العلوم والابتكار في جنوب أفريقيا فيل مجوارا: "لن تأتي ناسا إلى جنوب أفريقيا إذا لم يشعروا أن لدينا القدرات للقيام بالعمل بالشراكة معهم".