تقرير: ماسك يتخبط في "مأزق تويتر" رغم نجاحاته في الفضاء

يعيش موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على وقع تغيرات متلاحقة، منذ أن اشتراه الملياردير الأمريكي، إلون ماسك، في أكتوبر الماضي، فأراد أن يحدث فيه سلسلة من التحولات، لأجل جعله مدرا للربح، فيما تعيش المنصة على وقع مصاعب مالية منذ سنوات.

وكتبت صحيفة "غارديان"، أن الموقع الذي كان حتى وقت قريب بمثابة منصة للأخبار الجادة ومصدر للأخبار العاجلة، لم يعد كذلك، مؤخرا، إثر الإعلان عن قرارات جديدة وصفت بالصادمة.

وأعلن "تويتر"، جعل الوصول إلى التغريدات والاطلاع عليها أمرا مقيدا، فبات أصحاب الحسابات الموثقة، وهم قلة، قادرين على مشاهدة 6 آلاف تغريدة فقط في اليوم، في حين يتاح لأصحاب الحسابات غير الموثقة، وهم الأكثرية، ما لا يزيد عن 600 تغريدة.

أما الحسابات التي أنشئت حديثا فلن يكون بوسع أصحابها سوى الاطلاع على 300 تغريدة، لا أكثر.

ويواجه ماسك اتهامات بالإخفاق في إحداث تحول وسط موقع "تويتر"، رغم اتخاذه لقرارات وصفت بالقاسية مثل الاستغناء عن نصف الموظفين.

وفي السابق، لم تسلم مبادرة ماسك لجعل الحسابات الموثقة مدفوعة، من ارتباك جعل الكثيرين ينتحلون صفة مؤسسات وشركات شهيرة، ثم حاول تصحيح الأمر في وقت لاحق.

وواجه ماسك انتقادات ممن قالوا إن خبرة الرجل في شؤون الفضاء والسيارات الكهربائية، لا تؤهله بالضرورة لأن يكون عارفا في أمر من قبيل التواصل بين مئات الملايين من البشر.

ولم يلق ماسك بالا لنقص عدد المسؤولين عن غربلة خطاب الكراهية وضمان الأمان في المنصة، وسط اتهامات له بالإقدام على ذلك، لأنه "أقرب" إلى مواقف اليمينيين في الولايات المتحدة.

وذهبت "غارديان" إلى حد تشبيه ماسك بالشخص الذي يخرب تويتر، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بالسياسة في الولايات المتحدة، بحسب تعبير الصحيفة.

المصدر: غارديان