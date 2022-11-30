بعد 30 عاما على ظهورها.. رسائل SMS تكافح للبقاء

تبدو خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS في تراجع، بعد مرور 30 عاما على إنشائها، في ظل تنامي الشبكات الاجتماعية وخدمات المراسلة عبر الإنترنت.

وتمتلئ متاجر الشركات بمئات التطبيقات المخصصة للتراسل الفوري النصي والمكالمات الهاتفية والمرئية مثل: "واتساب"، و"ماسنجر"، و"تلغرام"، و"سيغنال" وغيرها، لكنها مع ذلك ما تزال صامدة على الهواتف المحمولة.

وليس أدلّ على تحوّلها إلى مجرّد تذكار يهواه جامعو الأغراض القديمة من كون أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، اُرسِلَت بواسطة المشغل "فودافون" في 3 كانون الأول/ديسمبر 1992، بيعت في كانون الأول/ديسمبر 2021 في مزاد لدار "أغوت" في فرنسا... على شكل رمز غير قابل للاستبدال (NFT)، وهي منتجات رقمية مصحوبة بشهادة تثبت اصالتها، تشكّل ثورة في عالم الإنترنت.

وتتألف الرسالة التي تلقاها العام 1992 ريتشارد جارفيس المتعاون مع "فودافون" خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفا وفيها عبارة "Merry Christmas" ("ميلاد مجيد"). وقد أحدثت هذه الرسالة التي أرسلت من جهاز كمبيوتر ثورة في أساليب الاتصال بفضل بساطة استخدامها.