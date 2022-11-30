بعد 30 عاما على ظهورها.. رسائل SMS تكافح للبقاء
تبدو خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS في تراجع، بعد مرور 30 عاما على إنشائها، في ظل تنامي الشبكات الاجتماعية وخدمات المراسلة عبر الإنترنت.
وتمتلئ متاجر الشركات بمئات التطبيقات المخصصة للتراسل الفوري النصي والمكالمات الهاتفية والمرئية مثل: "واتساب"، و"ماسنجر"، و"تلغرام"، و"سيغنال" وغيرها، لكنها مع ذلك ما تزال صامدة على الهواتف المحمولة.
وليس أدلّ على تحوّلها إلى مجرّد تذكار يهواه جامعو الأغراض القديمة من كون أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، اُرسِلَت بواسطة المشغل "فودافون" في 3 كانون الأول/ديسمبر 1992، بيعت في كانون الأول/ديسمبر 2021 في مزاد لدار "أغوت" في فرنسا... على شكل رمز غير قابل للاستبدال (NFT)، وهي منتجات رقمية مصحوبة بشهادة تثبت اصالتها، تشكّل ثورة في عالم الإنترنت.
وتتألف الرسالة التي تلقاها العام 1992 ريتشارد جارفيس المتعاون مع "فودافون" خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفا وفيها عبارة "Merry Christmas" ("ميلاد مجيد"). وقد أحدثت هذه الرسالة التي أرسلت من جهاز كمبيوتر ثورة في أساليب الاتصال بفضل بساطة استخدامها.
وتعتبر الرسائل النصية "تقنية أوروبية المنشأ"، وفق ما يذكّر مارك أنطوان دوبوي ، نجل المهندس الفرنسي فيليب دوبوي الذي يُعتبر المخترع المشارك لتقنية "GSM"، شبكة الهاتف المحمول من الجيل الثاني التي أتاحت الاستخدام الواسع للرسائل النصية القصيرة في أواخر تسعينات القرن العشرين.
ولأن الحد الأقصى المتاح لحجم الرسالة النصية يقتصر على 160 حرفا، لجأ مستخدموها إلى اختصار كلماتهم، فباتت كتابة رسائل SMS أشبه بنصوص مشفّرة، مطعمّة بوجوه "إيموجي" المعبّرة عن المزاج وردود الفعل والمشاعر.
لكنّ تطور تكنولوجيا الاتصالات وقدرات الهواتف الذكية فتح بابا غير محدود أمام إثراء هذه الرسائل بالصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد.
ومع أن الإقبال على استخدام الرسائل القصيرة بقي كبيرا حتى مطلع سنة 2010، وخصوصا لتبادل المعايدات والتهاني، فإن استخدام الرسائل القصيرة في المحادثات بين الأشخاص آخذ في التراجع.
ففي بريطانيا وحدها، بات معدل الاستخدام ربع ما كان عليه قبل 10 سنوات، وانخفض إلى ما دون 10 مليارات في النصف الأول من عام 2022، وفقا للهيئة الناظمة للاتصالات في المملكة المتحد (Ofcom).
بروز خدمات المحادثة عبر الإنترنت
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ظهور الشبكات الاجتماعية "فيسبوك" و"سناب شات" و"إنستغرام" وخصوصاً خدمات المراسلة عبر الإنترنت مثل: "واتساب"، و"مسنجر"، و"آي مسج"، و"فايبر"، و"تلغرام" التي أتاحت تجنّب رسوم التجوال في الخارج من خلال توفير التواصل الهاتفي والنصي من خلال الإنترنت.
وفي آسيا أيضا، قفزت إلى الواجهة خدمات المراسلة "وي تشات" (الصين)، و"لاين" (اليابان)، و"كاكاوتوك"،(كوريا الجنوبية)، بفضل ابتكارات جذبت الأجيال الشابة، منها مثلا إمكان إنشاء مجموعات محادثة أو حتى تأكيد قراءة الرسائل.
فعلى سبيل المثال، زاد استخدام خدمات المحادثة عبر الإنترنت بنسبة 53,73% خلال عام واحد لدى الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاما، بينما انخفض استخدام الرسائل القصيرة بنسبة 29%، وفقا لدراسة أصدرتها العام 2021 هيئة المنظمين الأوروبيين للاتصالات الإلكترونية.
إلا أن الرسائل القصيرة لا تقرّ بالهزيمة في مناطق معينة من العالم، كما هي الحال في نيجيريا، الدولة ذات العدد الأكبر من السكان في إفريقيا.
ففي العام 2021، تم إرسال نحو 10 مليارات رسالة نصية فيها، أي بزيادة 15% عن العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن لجنة الاتصالات النيجيرية.
ومع أن الغالبية العظمى من النيجيريين يملكون هواتف محمولة، لم تكن نسبة من يتوافر لديهم اتصال بالإنترنت عام 2021 تتعدى 44%.
وتبلغ تكلفة الرسائل القصيرة زهيدة جداً مقارنةً بتكلفة اتصال الإنترنت، مما يمكّنها من الاستمرار في المنافسة في هذا البلد الذي يبلغ فيه مدخول واحد من كل شخصين أقل من دولارين في اليوم.
ويرى البعض أن الرسائل القصيرة لا تزال ضرورية أيضاً باعتبارها "أداة للتحقق من الهوية والأمان"، سواء في ما يتعلق بدخول المودعين في المصارف إلى حساباتهم، أو في مجال تسلّم الطرود البريدية مثلاً، أو حتى الفحوص الطبية، كاختبار كوفيد-19.
وقال مارك أنطوان دوبوي إن "الرسائل القصيرة هي إحدى الوسيلتين الإجباريتين الممكنتين لإرسال التحذيرات إلى السكان" في مواجهة الأخطار الطبيعية أو الصناعية أو الصحية أو الإرهابية.
ومن مؤشرات استمرار حيوية الرسائل القصيرة الإقبال الكبير على استخدامها من تطبيقات الإعلانات و "المعاملات" التي يُتوقع أن تتجاوز العوائد من رسائلها القصيرة 50 مليار دولار عام 2023 على مستوى العالم، وفقاً لمؤسسة "جونيبر ريسيرتش" للأبحاث.