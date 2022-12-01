ظاهرة نادرة.. باحثون يرصدون ثقبًا أسود يبتلع نجمًا ويصدر دفقًا مضيئًا

نجح علماء برصد ظاهرة نادرة جدًا حصلت على بعد 8,5 مليارات سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويبدو فيها ثقب أسود ضخم يلتهم نجمًا، ثم يلفظ فضلات "وجبته" على شكل دفق مضيء.

وللثقب الأسود جاذبية ثقالية تجعل أي نجم يقترب منه يتمزق، إذ إن المادة التي يتكون منها النجم تتفكك، ثم تدور بسرعة كبيرة حول الثقب الأسود قبل أن يبتلع جزءًا منها إلى الأبد.

ونادرًا ما تكون هذه الظاهرة المسماة "تمزق المد والجزر" مصحوبة بانبعاث دفق ضوئي قوامه جسيمات، ويتأتى هذا الدفق من مادة النجم ويكون عابرًا وينتقل بسرعة قريبة من الضوء.

وأفادت دراستان نُشرتا، هذا الأسبوع، في مجلتي "نيتشر" و"نيتشر أسترونومي" بأن المرة الأخيرة التي رُصد فيها حدث من هذا النوع تعود إلى العام 2012.