كشفت غوغل عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة للتعليم، بما في ذلك الوصول إلى برنامج Gemini للطلاب المراهقين الذين يستخدمون حساباتهم المدرسية.

ومع هذه الخطوة تهدف الشركة إلى إعداد الطلاب لمستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستخدام المسؤول.

40 لغة

وقالت غوغل في سجل التغييرات للتحديث الذي تم طرحه لمستخدمي Gemini هذا الأسبوع إن برنامج الذكاء الاصطناعي Gemini أصبح متاحًا الآن لمزيد من المراهقين على مستوى العالم، ويدعم أكثر من 40 لغة.

وأكدت أنه لمساعدة المراهقين على التنقل في برنامج Gemini بثقة وأمان، وضعت سياسات وضمانات إضافية، وقدمت عملية توجيه خاصة بالمراهقين.

وفي السابق، كان تطبيق Gemini متاحًا فقط للطلاب الذين يبلغون 18 عامًا أو أكثر. ومع هذا التحديث، سيتمكن المراهقون الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر من الوصول إلى تطبيق Gemini، مما يمنح الطلاب الأصغر سنًّا المزايا ذاتها.

الذكاء الاصطناعي

برنامج Gemini للمراهقين من غوغل هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره بهدف مساعدة الطلاب في الحصول على دعم التعلم الموجه ومواد التدريب والملاحظات في الوقت الفعلي وتوليد الأفكار الإبداعية.

وتم تصميم برنامج Gemini ليكون أداة مفيدة للمراهقين، بحيث يمكنه إثارة الإبداع وتشجيعهم على استكشاف شغفهم.

ومن فهم المواد الدراسية إلى التعامل مع المعالم الرئيسة مثل الاستعداد للجامعة، يساعد برنامج Gemini المراهقين على التعلم والنمو.

مقاطع الفيديو

كذلك، أضافت غوغل تحديثات لمساعدة المعلمين على إنشاء تجارب تعليمية جذابة، بما في ذلك تطبيق Google Vids لإنشاء مقاطع الفيديو، وRead Along في Google Classroom الذي يوفر دعم القراءة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع أكثر من 800 كتاب، والأسئلة المقترحة بالذكاء الاصطناعي لمهام يوتيوب.

كما وفرت الشركة 17 إضافة جديدة إلى Classroom، وقدمت ميزة التوقيع الإلكتروني لتوقيع المستندات بسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن Google Gemini للمراهقين متاح مجانًا للمؤسسات التعليمية.