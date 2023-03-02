حلول تقنية للشبكات ومراكز البيانات من هواوي في مؤتمر برشلونة
طرحت شركة "هواوي" حلولا تقنية عديدة للشبكات ومراكز البيانات ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة الدولي للأجهزة الذكية الذي انطلق في 27 فبراير/شباط 2023.
وتقدم حلول الشركة الصينية دعما للشبكات المحلية، من خلال إطلاق "كلاود أنجن أس 16700" الجيل الجديد من مفاتيح الشبكة الذكية، وتقنية "أير أنجن 8771 أكس 1 تي" أول نقطة وصول تدعم تقنية "واي فاي 7" على مستوى المؤسسات.
وأعلنت الشركة أيضا عن إطلاقها مجموعة من منتجات تقنية "أو أس يو" المستخدمة في شبكات نقل البيانات البصرية، التي تسمح بإرسال مصادر بيانات متعددة على القناة نفسها.
وأشارت "هواوي" إلى أنها تساعد الشركات على بناء شبكات سحابية ذكية من خلال تطويرها شبكات سحابية بهندسة معمارية مبسطة وميزات توفير الطاقة، بهدف زيادة الإنتاجية الرقمية إلى أبعد حد وإيجاد تجربة مثالية.
ودعمت الشركة تقنيات الشبكات الواسعة السحابية من خلال تطويرها لأجهزة توجيه "نت أنجن 8000" الداعمة لجميع خدمات التوجيه اللازمة عند التعامل مع الشبكات السحابية.
وركزت "هواوي" على ابتكار بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات، تساعد الشركات في التعامل مع تهديدات المجال، وتضمن لهم تجربة آمنة وفعالة، من خلال توفير قوة حوسبة ضخمة ومتنوعة لضمان موثوقية مراكز البيانات وزيادة كفاءتها.
ولدعم الشركات الكبرى، أطلقت "هواوي" نظام حماية جديد متعدد الطبقات لحماية مركز البيانات من برامج الفدية، وتقنية حديثة لاستعادة البيانات، فضلا عن تقنية "كلاود أنجن 16800 أكس" وهي مفتاح مركز بيانات مخصص لدعم تقنيات الحوسبة المتنوعة.
وطرحت الشركة حلولا تقنية للشركات الصغرى أيضا؛ مثل "أوشن ستور دورادو 2000" و"أوشن بروتكت أكس 3000" للتخزين المعتمد على بنية "نشط من الطرفين" المصممة للحفاظ على سلامة وأمان بيانات المركز فضلا عن ضمان توفر البيانات عند حدوث الأعطال.
وقال ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، إن "هواوي مستعدة لاستخدام التقنيات الرائدة جنبا إلى جنب مع شركائها، للوصول إلى أتمتة الصناعة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية المستدامة"؛ وفقا لموقع "بي آر نيوز واير".
يُذكر أن مؤتمر برشلونة العالمي للأجهزة الذكية، يعرض أبرز التقنيات الذكية، في مركز المؤتمرات "فيرا دي برشلونة" على مدى 4 أيام ليستقبل عشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 200 دولة؛ وفقا لتوقعات المنظمين.
وعرضت أجنحة المؤتمر تقنيات حديثة وإصدارات عديدة تهم المستهلك، على الرغم من غياب العروض القوية للاعبين أساسيين وشركات كبرى؛ مثل "سوني" و"سامسونغ" و"آبل".
ويبدو أن نسخة العام الحالي من شأنها إعادة الألق للمعارض التقنية العالمية، بعد تراجع كثير منها بسبب وباء كوفيد-19.