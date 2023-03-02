حلول تقنية للشبكات ومراكز البيانات من هواوي في مؤتمر برشلونة

طرحت شركة "هواوي" حلولا تقنية عديدة للشبكات ومراكز البيانات ضمن فعاليات مؤتمر برشلونة الدولي للأجهزة الذكية الذي انطلق في 27 فبراير/شباط 2023.

وتقدم حلول الشركة الصينية دعما للشبكات المحلية، من خلال إطلاق "كلاود أنجن أس 16700" الجيل الجديد من مفاتيح الشبكة الذكية، وتقنية "أير أنجن 8771 أكس 1 تي" أول نقطة وصول تدعم تقنية "واي فاي 7" على مستوى المؤسسات.

وأعلنت الشركة أيضا عن إطلاقها مجموعة من منتجات تقنية "أو أس يو" المستخدمة في شبكات نقل البيانات البصرية، التي تسمح بإرسال مصادر بيانات متعددة على القناة نفسها.

وأشارت "هواوي" إلى أنها تساعد الشركات على بناء شبكات سحابية ذكية من خلال تطويرها شبكات سحابية بهندسة معمارية مبسطة وميزات توفير الطاقة، بهدف زيادة الإنتاجية الرقمية إلى أبعد حد وإيجاد تجربة مثالية.

ودعمت الشركة تقنيات الشبكات الواسعة السحابية من خلال تطويرها لأجهزة توجيه "نت أنجن 8000" الداعمة لجميع خدمات التوجيه اللازمة عند التعامل مع الشبكات السحابية.

وركزت "هواوي" على ابتكار بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات، تساعد الشركات في التعامل مع تهديدات المجال، وتضمن لهم تجربة آمنة وفعالة، من خلال توفير قوة حوسبة ضخمة ومتنوعة لضمان موثوقية مراكز البيانات وزيادة كفاءتها.

ولدعم الشركات الكبرى، أطلقت "هواوي" نظام حماية جديد متعدد الطبقات لحماية مركز البيانات من برامج الفدية، وتقنية حديثة لاستعادة البيانات، فضلا عن تقنية "كلاود أنجن 16800 أكس" وهي مفتاح مركز بيانات مخصص لدعم تقنيات الحوسبة المتنوعة.