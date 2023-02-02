لا تحتاج للشحن.. الكشف عن أول سيارة كهربائية تعمل بطاقة الشمس

أعلنت شركة Aptera Motors للسيارات، أخيرًا، عن أول أسطول من المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأطلقت عليها Aptera Launch Edition.

وتعمل السيارة الجديدة بطاقة الشمس لتقطع مسافة تصل إلى 40 ميلاً (64 كم) يوميًّا دون الحاجة إلى توصيلها بأي مصدر للطاقة لشحنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

لكن مثل هذا الامتياز يأتي بتكلفة، حيث ستكون السيارة متاحة مقابل 33200 دولار بمجرد طرحها للبيع، والتي من المتوقع أن تكون في نهاية هذا العام.

وعادة ما يُحجم العديد من الأشخاص عن السيارات الكهربائية بسبب التفكير في عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى إعادة شحنها، وقد يكون العثور على مكان للقيام بذلك أمرًا صعبًا، لكن هذا القلق قد يكون من المدى قريبًا شيئًا من الماضي.