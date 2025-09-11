ميزة أمنيّة جديدة بهواتف "آيفون 17" .. تعرف عليها

أعلنت شركة أبل عن ميزة أمنيّة جديدة باسم "فرض سلامة الذاكرة" (Memory Integrity Enforcement – MIE) في هواتف آيفون 17 وآيفون آير الجديدة، ووصفتها بأنها "أكبر ترقية لسلامة الذاكرة في تاريخ أنظمة تشغيل المستهلكين".

وتستهدف الميزة الجديدة مباشرة برمجيات التجسّس مثل بيجاسوس، التي تعتمد على ثغرات الذاكرة لاختراق الأجهزة.

وأوضحت أبل أن ميزة MIE توفر حماية مستمرة وشاملة للنواة ولأكثر من 70 عملية في النظام.

وتعمل الميزة الجديدة عبر معالجي A19 وA19 Pro في هواتف آيفون 17 وآيفون آير، مع تحسينات للأجهزة القديمة التي لا تدعم هذه التقنية. كما أتاحَت أبل أدوات الميزة ضمن بيئة التطوير Xcode لجميع المطورين، لتعزيز أمان التطبيقات في نظام iOS.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة اعتماد تقنية جديدة للتخفيف من هجمات Spectre V1 الخطيرة، مؤكدة أن الحماية تعمل دون أي تأثير يُذكر على أداء المعالج، وهو ما يعالج الانتقادات السابقة حول تأثير تقنيات الأمان على الأداء، ويجعل تطوير برامج التجسس أكثر صعوبة وكلفة، وفقا لموقع "بوابة التقنية".

وتُعد هجمات Spectre V1 نوعًا من الهجمات التي تستغل ثغرات في المعالجات الحديثة للوصول إلى معلومات حساسة مخزّنة في الذاكرة، مثل كلمات المرور ومفاتيح التشفير.

وأكدت أبل أن نتائجها الداخلية أظهرت قدرة الميزة الجديدة على تعطيل العديد من تقنيات الاختراق الفعّالة المستخدمة على مدار العقود الماضية.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة للصحفيين والنشطاء والسياسيين، كونهم أهدافًا مباشرة لبرمجيات التجسس. ومع اعتماد التقنية افتراضيًا في الأجهزة الجديدة، سيكون مستخدمو آيفون محصنين بطبقة حماية إضافية من محاولات المراقبة الرقمية، مما يعزز ثقتهم في استخدام هواتفهم بشكل آمن، سواء للتواصل الشخصي أو المهني.

ولا تقتصر الفوائد على المستخدمين الأفراد، بل تمتد أيضًا إلى المؤسسات المالية والحكومية والشركات التي تعتمد على هواتف آيفون في أعمالها اليومية، حيث تقلل الحماية الافتراضية من احتمالية تعرض أنظمتها للاختراق أو سرقة البيانات الحساسة.