بسبب انتهاء دعم ويندوز 10.. مايكروسوفت تواجه دعوى قضائية

يفصلنا أقل من شهرين فقط عن تاريخ انتهاء دعم ويندوز 10 المقرر. ويبدو أن التوترات تتصاعد، فقد رفع أحد الأشخاص من جنوب كاليفورنيا دعوى قضائية ضد مايكروسوفت.

وأشارت الدعوى القضائية إلى قلة عدد مستخدمي ويندوز 11 حاليًا، ورأت أنه ليس من الصواب إنهاء دعم ويندوز 10 في الوقت الحالي.

مجريات المحاكمة

علاوة على ذلك، أشارت الدعوى إلى إجبار مايكروسوفت المستخدمين على التخلي عن ويندوز 10 وشراء أجهزة جديدة، حيث تحاول الشركة احتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويمتلك المدعي جهازي كمبيوتر محمول يعملان بنظام ويندوز 10، وهو متأثر شخصيًا بإنهاء دعم نظام التشغيل، مع العلم أنه لا يطالب بتعويض، بل يريد فقط أن تواصل مايكروسوفت دعم ويندوز 10 مجانًا إلى أن يقل عدد مستخدمي ويندوز 10 الذين ما زالوا يستخدمونه عن 10%.

ووفقًا للإحصائيات، تبلغ نسبة مستخدمي ويندوز 10 من إجمالي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، حوالي 43%.

ولا يزال الطريق طويلًا قبل أن تنخفض حصة ويندوز 10 في السوق إلى 10%.

كذلك، انتقد المدعي في شكواه كون انتهاء دعم ويندوز 10 سيؤدي إلى تحول ملايين الأجهزة فجأة إلى نفايات إلكترونية لمجرد أنها لا تلبي متطلبات مايكروسوفت.

ويكافح المدافعون عن حقوق المستهلكين منذ فترة من أجل هذا، إذ إن شراء أجهزة جديدة دون داع يشكل عبئًا على البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدعوى إلى أن قرار مايكروسوفت بوقف تزويد ويندوز 10 بتحديثات الأمان يعرض أمن بيانات عملائها للخطر.

ومن دون هذه التحديثات، يصبح المستخدمون عرضة للوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية. وينطبق هذا أيضًا على الشركات التي تخزن بيانات حساسة.

بعبارة أخرى، فإن استراتيجية مايكروسوفت التجارية طويلة المدى لضمان الهيمنة على السوق ستعرض أمن البيانات للخطر، ليس فقط لعملائها، بل أيضًا للأشخاص الذين قد لا يستخدمون منتجات مايكروسوفت على الإطلاق.

هل تنجح الدعوى؟

يعد من الصعب حاليًا الحكم على مدى نجاح الدعوى، حيث يطلب المدعي تأجيل انتهاء دعم ويندوز 10 لإتاحة المزيد من الوقت للمستخدمين للاستعداد للانتقال.

في الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت بالفعل أن مستخدمي ويندوز 10 سيحصلون على عام إضافي من الدعم المجاني في حال استخدامهم خدمة النسخ الاحتياطي لويندوز لمزامنة إعدادات ويندوز مع ون درايف، أو إنفاقهم 1000 نقطة من مكافآت مايكروسوفت، أو دفع 30 دولارًا أمريكيًا مقابل تحديثات الأمان الموسعة.

ويتيح لك الخيار الأخير الآن الحصول على 10 تراخيص، وهو غير محدود بجهاز واحد.

ولم تصدر مايكروسوفت بيانًا بشأن الدعوى القضائية بعد. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن تنجح الدعوى في المحكمة.