إيلون ماسك يسخر من تعاون أبل و"أوبن إيه آي" في مجال الذكاء الاصطناعي

سخر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك تعاون شركة "أبل" مع شركة "أوبن إيه آي" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت "أبل" قد أعلنت، في وقت سابق الاثنين، إبرامها شراكة مع شركة "أوبن إيه آي" لدمج تطبيق روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "تشات جي.بي.تي" في أجهزتها.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" التي يمتلكها: "من السخافة الواضحة أن شركة (أبل) ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها".

وأضاف في تدوينة: "مع ذلك فهي قادرة بطريقة ما على ضمان أن (أوبن إيه آي) ستحمي أمنك وخصوصيتك!".

وتابع ماسك: "ليس لدى أبل أي فكرة عما يحدث بالفعل بمجرد تسليم بياناتك إلى (أوبن إيه آي). إنهم يبيعونك في الخفاء".